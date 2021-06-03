Памятник жертвам Чернобыля отнесли к культурному наследию национального значения

Памятник в Академгородке отнесли к культурному наследию национального значения. Фото: kiev.vgorode.ua

Памятнику жертвам Чернобыльской трагедии, который находится на улице Чернобыльской, присвоили категорию памятника культурного наследия национального значения. Он находится в Академгородке.

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Как сообщает Киевсовет, такое решение приняло правительство.

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации неоднократно направлял прошения с соответствующими учетными материалами о внесении мемориального комплекса в Государственный реестр недвижимых памятников достопримечательностей национального значения, но никаких ответов предоставлено не было.

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"По инициативе общественной организации "Пожарные Чернобыля" мемориальный комплекс наконец включили в список памятников культурного наследия национального значения. Данное решение поможет сохранить памятник, и увековечить память о всех, кто ценой собственной жизни остановил невидимого врага и защитил нас от смертельной угрозы", – отметила депутат Киевского горсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.

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