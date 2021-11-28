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Пасмурный день до самого вечера: какая погода будет в Киеве сегодня (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
28 ноября, 06:09
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Весь день небо будет покрыто облаками
Вероятность дождя оценивается лишь в 20 процентов. Коллаж "Сегодня"
Вероятность дождя оценивается лишь в 20 процентов. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 28 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода. В столице будут по-осеннему дождливыми, холодными и ветреными.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Весь день небо будет покрыто облаками, однако осадков быть не должно. Вероятность дождя оценивается лишь в 20 процентов.

При этом сильных порывов ветра не обещают. Не исключено, что ночью может пойти мелкий дождь.

Температура – днем +5..+7градусов (по ощущениям +5), ночью 0..+2. Ветер – со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Осадки – вероятность 21%.

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

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7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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