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Переборщили с безопасностью: в Киеве подъезд превратили в "тюрьму" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 января, 21:54
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В городе появился необычный подъезд, который напоминает "объект строгого режима"
К двери столичного подъезда не подойти
К двери столичного подъезда не подойти / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Воздухофлотском проспекте жители одного из домов придумали, как не пускать на скамейки под подъездом "чужих". Местные огородили подъезд клеткой.

Об этом сообщает Vgorode.ua в Facebook.

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"Интересно, а комендантский час для "своих" там еще не ввели", – шутят в Сети.

Теперь к подъезду смогут подойти только жители дома
Теперь к подъезду смогут подойти только жители дома / Фото: kiev.vgorode.ua

В Днепре подъезд многоэтажки украсили римскими колоннами

В Днепре люди украсили свой подъездантичными колоннами с позолоченным орнаментом.

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Люди решили "с шиком" украсить свой подъезд. Для этого они поставили две античные колонны, которые стоят друг напротив друга. Под них даже сделаны бетонные постаменты. А прямо на дверях находятся два льва.

Ранее мы писали:

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