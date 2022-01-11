Переборщили с безопасностью: в Киеве подъезд превратили в "тюрьму" (фото)

В Киеве на Воздухофлотском проспекте жители одного из домов придумали, как не пускать на скамейки под подъездом "чужих". Местные огородили подъезд клеткой.
Об этом сообщает Vgorode.ua в Facebook.
"Интересно, а комендантский час для "своих" там еще не ввели", – шутят в Сети.
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В Днепре люди украсили свой подъездантичными колоннами с позолоченным орнаментом.
Люди решили "с шиком" украсить свой подъезд. Для этого они поставили две античные колонны, которые стоят друг напротив друга. Под них даже сделаны бетонные постаменты. А прямо на дверях находятся два льва.
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