Перевыборы и отстранение Шкарлета: что известно о скандале в Могилянке (видео)

Сегодня, 4 февраля, студенты все же вышли на акцию протеста под стены Кабмина

Со студентами пообщался премьер-министр Украины / Коллаж "Сегодня"

В Киево-Могилянской академии разгорелся настоящий скандал из-за перевыборов президента вуза. В выборах победил кандидат Сергей Квит. Однако Министерство образования объявило новый конкурс на должность, несмотря на избранного победителя. Все из-за нарушений во время голосований. Студентов возмутил этот факт, и они вышли на акцию протеста.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о скандале в Киево-Могилянской академии.

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Что известно

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали Сергей Квит и Александра Гуменная.

Во время выборов зафиксировали нарушение. Неизвестные украли урну для голосований. Из-за этого министерство образования назначило повторные выборы, несмотря на избранного победителя

Настроены решительно

Студенты Киево-Могилянской академии не согласились с решением министра образования Украины Сергея Шкарлета о назначении перевыборов президента вуза. Они утверждают, что урна для голосования, которую украли, не была повреждена.

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"Печатка на урне осталась и кандидаты согласились, что выборы все-таки состоялись. Студенческие органы самоуправления тоже согласились, что выборы состоялись. Однако министр образования назначил повторные выборы. Он на это не имеет никаких полномочий", – говорит студент Алексей.

Требуют отставки Шкарлета

Студенты решили провести акцию протеста под стенами Кабмина из-за сложившейся ситуации. Также они требуют отставки министра Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины.

"Мы будем просить об отставке Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины из-за его наступления на нашу автономию, на университетский процесс и подтасовку фактов", – утверждает председатель студенческой коллегии Руслан.

Кабмин принял неожиданное решение

Министерство образования и науки решило отозвать приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия".

Акция протеста

Сегодня, 4 февраля, студенты все же вышли на акцию протеста. Они требуют отставки министра образования Сергея Шкарлета с должности из-за вмешательства в университетский процесс и подтасовку фактов.

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Акция протеста началась в 9 утра. Студенты вышли с плакатами, а также кричат: "Шкарлет геть!"

Шкарлета отстранят от должности?

Со студентами пообщался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы озвучили одно главное требование про отставку министра Сергея Шкарлета с должности. Премьер-министр сказал, что он на стороне студентов. Мы не получили прямой позиции премьера об отставке Шкарлета, но он заверил, что начинает политические консультации с Верховной Радой по увольнению Сергея Шкарлета", – заявляют студенты.

Также они пообещали, что будут выходить на митинги, если это будет необходимо.

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