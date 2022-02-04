Сегодня 14:00 на
Церемония открытия
Пекин (Китай)
Парад команд и шоу
Завтра 09:45 на
Скиатлон
Женщины, 7,5 км + 7,5 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 3000 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Смешанная эстафета 4х6 км
Финал
Завтра 13:35 на
Прыжки с трамплина
Женщины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
6 февраля 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
6 февраля 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
6 февраля 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
6 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
6 февраля 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
6 февраля 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
6 февраля 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Перевыборы и отстранение Шкарлета: что известно о скандале в Могилянке (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 12:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня, 4 февраля, студенты все же вышли на акцию протеста под стены Кабмина
Со студентами пообщался премьер-министр Украины / Коллаж "Сегодня"
Со студентами пообщался премьер-министр Украины / Коллаж "Сегодня"

В Киево-Могилянской академии разгорелся настоящий скандал из-за перевыборов президента вуза. В выборах победил кандидат Сергей Квит. Однако Министерство образования объявило новый конкурс на должность, несмотря на избранного победителя. Все из-за нарушений во время голосований. Студентов возмутил этот факт, и они вышли на акцию протеста.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о скандале в Киево-Могилянской академии.

Реклама

Что известно

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали Сергей Квит и Александра Гуменная.

Во время выборов зафиксировали нарушение. Неизвестные украли урну для голосований. Из-за этого министерство образования назначило повторные выборы, несмотря на избранного победителя

Настроены решительно

Студенты Киево-Могилянской академии не согласились с решением министра образования Украины Сергея Шкарлета о назначении перевыборов президента вуза. Они утверждают, что урна для голосования, которую украли, не была повреждена.

Реклама

"Печатка на урне осталась и кандидаты согласились, что выборы все-таки состоялись. Студенческие органы самоуправления тоже согласились, что выборы состоялись. Однако министр образования назначил повторные выборы. Он на это не имеет никаких полномочий", – говорит студент Алексей.

Требуют отставки Шкарлета

Студенты решили провести акцию протеста под стенами Кабмина из-за сложившейся ситуации. Также они требуют отставки министра Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины.

"Мы будем просить об отставке Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины из-за его наступления на нашу автономию, на университетский процесс и подтасовку фактов", – утверждает председатель студенческой коллегии Руслан.

Кабмин принял неожиданное решение

Министерство образования и науки решило отозвать приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия".

Акция протеста

Сегодня, 4 февраля, студенты все же вышли на акцию протеста. Они требуют отставки министра образования Сергея Шкарлета с должности из-за вмешательства в университетский процесс и подтасовку фактов.

Реклама

Акция протеста началась в 9 утра. Студенты вышли с плакатами, а также кричат: "Шкарлет геть!"

Шкарлета отстранят от должности?

Со студентами пообщался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы озвучили одно главное требование про отставку министра Сергея Шкарлета с должности. Премьер-министр сказал, что он на стороне студентов. Мы не получили прямой позиции премьера об отставке Шкарлета, но он заверил, что начинает политические консультации с Верховной Радой по увольнению Сергея Шкарлета", – заявляют студенты.

Также они пообещали, что будут выходить на митинги, если это будет необходимо.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Ответ Кличко Банковой? Как мэр хочет вернуть себе власть над главами РГА Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Чернобыль едут военные – что известно Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

14 670

заболело за неделю в Киeвe

+37%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

Doodle Сегодня
4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять