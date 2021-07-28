Первая смерть из-за "Дельта"-штамма в Киеве. Стало известно, где заразился мужчина

Накануне в Александровской больнице Киева умер один из шести пациентов, у которых ранее обнаружили индийский "Дельта"-штамм коронавируса

Мужчина умер в больнице 27 июля. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Пациент, который умер от индийского "Дельта"-штамма, заразился коронавирусом на территории Украины.

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Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Это врач, мужчина. Он не имел опыта путешествий за границу в течение последних нескольких месяцев. Это факт инфицирования на территории Украины или при исполнении служебных обязанностей", – отметил Кузин.

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Ранее мы сообщали, что "Дельта"-штамм вытесняет обычный коронавирус – в США и Германии мутировавший штамм является доминирующим.

Также напомним, в Украине ужесточат въезд из-за штамма "Дельта". Для украинцев, которые получили хотя бы одну прививку, ограничений будет значительно меньше.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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