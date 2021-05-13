Первый крик младенца в переходе: как проходили роды в метро Киева (видео)

Полиция опубликовала кадры необычного появления на свет малыша. Роженице помогали врачи, копы и даже пассажиры подземки

Женщина, которая родила накануне в переходе метро "Лесная" в Киеве, чувствует себя хорошо – также в порядке появившийся на свет малыш. Об этом сообщает полиция столицы.

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На сайте полиции опубликовали видео родов. Вокруг роженицы суетились врачи, полицейские, а также местные продавцы и просто прохожие. Первый крик ребенка попал на видео.

Работники полиции принесли женщине одеяло, воду, необходимые вещи гигиены и вызвали врачей.

Советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон отметила, что в 2014 году пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Тогда роды приняли работники метро и полицейские.

Ранее мы писали, какв Киеве у 37-летней женщины врач принимал роды по телефону.