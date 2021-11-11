Первый в Украине по заболеваемости и "конвейер" в крематории: как Киев переживает эпидемию COVID-19

Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 274 770, из них преодолели вирус 237 588 жителей столицы

В столице сложная ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 1 ноября ввели жесткий карантин. За последние сутки город на первом месте по новым случаям COVID-19. Сайт "Сегодня" публикует последние данные.

Данные по Киеву

В столице обнаружили за прошлые сутки 2002 больных коронавирусом. 51 человек скончался. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook.

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Всего за период пандемии в Киеве 6728 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 274 тыс. 770.

Заболели за прошедшие сутки:

1123 женщины в возрасте от 18 до 100 лет,

746 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет,

63 девочки от 4 месяцев до 17 лет,

70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Данные за сутки по Киеву / Фото: КГГА

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В больницы столицы госпитализировали 276 больных коронавирусом и 173 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1437 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 237 588 жителей столицы.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в:

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Деснянском районе – 415,

Дарницком – 327,

Святошинском районе – 237 случаев.

Вакцинация в столице

Общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины 1 434 083 (48,58%).

Количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации 1 134 285 (38,42%).

Статистика использования вакцин в Киеве / Фото: Министерство финансов Украины

Всего вакцинаций 2 568 368 – это общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей – в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз).

В крематории очереди из-за умерших от COVID-19

Сотрудник крематория объяснил "Сегодня", что к ним привозят тела умерших целый день, но это не означает, что все они умерли от коронавируса.

"Статистику я вам не назову. Но пойдите к крематорию и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другой причине. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", – поясняет мужчина и показывает на склон, черный от копоти, над которым поднимался небольшой дымок.

Обычно коронавирусных больных хоронят в закрытом гробу. Представители ритуальных фирм стараются много не говорить о своей работе.

"Я бы не сказал, что мы загружены работой. Обычные будни. За день несколько похорон", – сообщил нам мужчина, который занимался организацией церемонии прощания.

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