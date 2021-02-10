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Петух спасает жизнь горилле Тони – хорошие новости из Киевского зоопарка

10 февраля, 16:49

Александр Марущак , Денис Беспалов

Нежданный сосед заставил Тони побегать по вольеру

Жизнь легенды и старожила Киевского зоопарка – единственной в Украине гориллы Тони помогает спасти простой петух.

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Об этом сообщил журналист "Сегодня", который побывал в зоопарке.

Как известно, самец уже вторую неделю не ходит в туалет. Но вчера сходил. В зоопарке уверены, что самочувствие Тони улучшилось после того, как к нему в вольер подселили петуха.

Гориллы очень ревниво относятся к личному пространству, а нежданный сосед заставил Тони побегать по вольеру.

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Кстати, с петушком все нормально. Он уже нагло занимает место гориллы на опилках возле телевизора, хотя именно за это уже не единожды был гоним.

Теперь в вольер к Тони планируют добавить пару фазанов или перепелок.

Видео: Сегодня

Напомним, из-за проблем со здоровьем Тони грозит хирургическое вмешательство – чтобы промыть ему кишечник, нужно сделать анестезию. Но учитывая, что животному 46 лет (по человеческим меркам – это под 90), есть опасность, что Тони не перенесет наркоз.

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Киев животные зоопарк горилла

Источник: Сегодня

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