Пляжи Киева: где можно, а где нельзя купаться

На большинстве пляжей Киева лучше не купаться. Вода загрязнена канализационными стоками, и есть риск инфицироваться кишечной палочкой

На большинстве пляжей Киева обнаружили кишечную палочку. Колаж "Сьогодні"

В Киеве стало жарко, поэтому киевляне отправились спасаться на пляжи. Однако купаться в большинстве водоемов столицы рискованно для здоровья, несмотря на подготовленные пляжи. Кишечная палочка, фосфорорганические соединения – это не все, что угрожает здоровью.

На каких пляжах Киева купаться разрешено?

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Официально купаться можно на всех подготовленных к сезону 14 пляжах Киева. Девять пляжей получили зеленый статус (купаться разрешено без ограничений) и еще пять – оранжевый – купаться не рекомендуется, но и не запрещено. Этот статус определяет КП "Плесо" и публикуется на сайте.

Желтый флаг предупреждает о вероятности определенных рисков для здоровья посетителей пляжа. Как правило, желтые флаги вывешивают в течение двух-четырех дней после сильных дождей, поскольку в этот период наблюдается повышение уровня бактериального загрязнения воды, отмечают в КП "Плесо".

Красный флаг сигнализирует о наличии подтвержденной угрозы здоровью или (и) жизни людей и означает полный запрет купания. Соответствующий статус присваивается пляжу, если, например, качество воды не соответствует санитарным нормам и существует риск распространения инфекционных болезней.

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На пляжах Киева купаться безопасно?

На большинстве пляжей вода не отвечает санитарным нормам. Госпотребслужба и Центр общественного здоровья уже просят закрыть для купания часть пляжей Киева.

Купание в Днепре может грозить инфицированием. На восьми пляжах зашкаливает индекс лактозопозитивной кишечной палочки (ЛКП) по состоянию на 18.06.21, отмечают в Главном управлении Госпотребслужбы в Киеве.

При этом Центр общественного здоровья предупреждал о кишечной палочке еще неделю назад.

Индекс ЛКП – основной показатель степени фекального загрязнения водоемов. Рост уровня ЛКП связан со сбросом канализационных вод. А жара способствует развитию условно патогенной микрофлоры. Несмотря на превышения индекса, на некоторых пляжах все еще купаются люди, никаких ограничений на пляжах нет.

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Это еще не все. На двух пляжах превышен водородный показатель ("Райдуга" и "Галерный"). Это говорит о накоплении в воде щелочи, которая способствует ускоренному размножению и росту микроорганизмов. У пловцов может вызвать раздражение кожи и слизистых.

На пяти пляжах – повышенное содержание органики: "Райдуга", "Тельбин", "Галерный", "Вербный", "Пуща-Водица".

"Мы сообщили КГГА и КП "Плесо" о превышении показателей и предложили, чтобы пляжи функционировали как зоны отдыха без купания и с запретом пить воду из фонтанчиков на пляжах, где превышены санитарные нормативы", – прокомментировали в Главном управлении Госпотребслужбы Киева.

Напомним, феврале вышел отчет по загрязненности Днепра. В главной реке обнаружили более 67 тыс. загрязнителей. Содержание пестицидов, фармацевтических препаратов и тяжелых металлов значительно превышают стандарты ЕС.

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