Слили химикаты? Мы узнали, почему в Киеве внезапно позеленела река Сырец

Позеленевшая речка Сырец взволновала экологов. По их мнению, вода в реке выглядит как химическая жидкость, которую используют для очистки котлов и агрегатов на ТЭЦ.
Киевский эколог Александр Соколенко рассказал сайту "Сегодня", что похоже на слив в реку технической жидкости, которую используют для промывки агрегатов на ТЭЦ.
По его словам, когда после очистки агрегатов такая вода сбрасывается в реку, та имеет яркий зеленый цвет.
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"Такое часто можно наблюдать в речке Лыбедь. Возле нее расположена ТЭЦ, с которой сливают техническую воду. Ранее это делали очень часто. И встревоженные киевляне звонили нам, просили разобраться в ситуации. После проверок разных инспекций выяснялось, что вода безопасна и не несет угрозы для окружающей среды. Просто выглядит очень необычно", – рассказывает эколог Александр Соколенко.
Это может быть сброс с ТЭЦ?
Соколенко дополняет: пока неизвестно, есть ли в районе Сырца какая-нибудь ТЭЦ, которая может сливать такую воду.
"Нужно разбираться и выяснять, что попало в воду. Пока это выглядит как сброс с ТЭЦ. Ранее зеленой была речка Дарница на левом берегу столицы. Она протекает в промышленной зоне, и в реку попадали сливы от Дарницкой ТЭЦ", – поясняет эколог.
Вода может быть зеленой после промывки труб на ТЭЦ, могут быть и другие причины.
"Мы же не знаем наверняка, что могло попасть в воду. Поэтому, чтобы точно выяснить причину позеленения реки Сырец, нужно взять пробы воды и провести анализ в лаборатории. Тогда можно назвать точную причину", – говорит Александр Соколенко.
Почему вода в реке пахнет канализацией?
То, что вода в Сырце пахнет канализацией, эколог не связывает с ее зеленым цветом. Часто воду речек, которые находится в черте Киева, используют для врезок и слива разных канализационных стоков.
"Это делают гаражные кооперативы, автомойки, мелкие субъекты хозяйственной деятельности. Они сливают стоки в ближайшие реки, потому что им так дешевле. К тому же их никто практически не контролирует. Но эти стоки не зеленого цвета, а бурого. И естественно, с неприятным запахом", – добавляет эколог.
В то же время воду в реке Сырец обещают проверить в КП "Плесо".
Река Сырец стала ядовито-зеленого цвета
Вода в реке, протекающей через парк "Нивки", стала насыщенного зеленого цвета.
Территория парка отнесена к общегосударственным природно-заповедным территориям. В парке насчитывается более 90 видов вековых деревьев.
Зеленая вода в реке. Фото: "Главком"
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