Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 🚁 ФРГ оружие для Киева 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Слили химикаты? Мы узнали, почему в Киеве внезапно позеленела река Сырец

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 января, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Когда после очистки агрегатов на ТЭЦ такая вода сбрасывается в реку, та может иметь яркий зеленый цвет
Стали известны причины позеленения воды в реке Сырец
Стали известны причины позеленения воды в реке Сырец / Фото: Коллаж: Сегодня

Позеленевшая речка Сырец взволновала экологов. По их мнению, вода в реке выглядит как химическая жидкость, которую используют для очистки котлов и агрегатов на ТЭЦ.

Киевский эколог Александр Соколенко рассказал сайту "Сегодня", что похоже на слив в реку технической жидкости, которую используют для промывки агрегатов на ТЭЦ.

Реклама

По его словам, когда после очистки агрегатов такая вода сбрасывается в реку, та имеет яркий зеленый цвет.

"Такое часто можно наблюдать в речке Лыбедь. Возле нее расположена ТЭЦ, с которой сливают техническую воду. Ранее это делали очень часто. И встревоженные киевляне звонили нам, просили разобраться в ситуации. После проверок разных инспекций выяснялось, что вода безопасна и не несет угрозы для окружающей среды. Просто выглядит очень необычно", – рассказывает эколог Александр Соколенко.

Это может быть сброс с ТЭЦ?

Соколенко дополняет: пока неизвестно, есть ли в районе Сырца какая-нибудь ТЭЦ, которая может сливать такую воду.

"Нужно разбираться и выяснять, что попало в воду. Пока это выглядит как сброс с ТЭЦ. Ранее зеленой была речка Дарница на левом берегу столицы. Она протекает в промышленной зоне, и в реку попадали сливы от Дарницкой ТЭЦ", – поясняет эколог.

Вода может быть зеленой после промывки труб на ТЭЦ, могут быть и другие причины.

Реклама

"Мы же не знаем наверняка, что могло попасть в воду. Поэтому, чтобы точно выяснить причину позеленения реки Сырец, нужно взять пробы воды и провести анализ в лаборатории. Тогда можно назвать точную причину", – говорит Александр Соколенко.

Почему вода в реке пахнет канализацией?

То, что вода в Сырце пахнет канализацией, эколог не связывает с ее зеленым цветом. Часто воду речек, которые находится в черте Киева, используют для врезок и слива разных канализационных стоков.

"Это делают гаражные кооперативы, автомойки, мелкие субъекты хозяйственной деятельности. Они сливают стоки в ближайшие реки, потому что им так дешевле. К тому же их никто практически не контролирует. Но эти стоки не зеленого цвета, а бурого. И естественно, с неприятным запахом", – добавляет эколог.

В то же время воду в реке Сырец обещают проверить в КП "Плесо".

Река Сырец стала ядовито-зеленого цвета

Вода в реке, протекающей через парк "Нивки", стала насыщенного зеленого цвета.

Реклама

Территория парка отнесена к общегосударственным природно-заповедным территориям. В парке насчитывается более 90 видов вековых деревьев.

Зеленая вода в реке. Фото: "Главком"

Ранее мы писали:

  • От безысходности. Экоактивист на Крещение погрузился в реку с мусором на Закарпатье (фото).
  • Утечка аммиака на "Стироле" может привести к экокатастрофе на востоке Украины – эксперт.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Слили химикаты? Мы узнали, почему в Киеве внезапно позеленела река Сырец Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве приморозит: какая погода будет 23 января Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
23 января. Руслан Пономарев. 20 лет назад 18-летний юноша из Горловки, досрочно выиграв шахматную корону, стал самым молодым чемпионом мира в истории…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

8 014

заболело за неделю в Киeвe

+23%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять