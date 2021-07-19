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Под Фастовом жителей ужаснули рельсы у станции – шатаются болты. Реакция "Укрзализныци" (видео)

19 июля 2021 18:00

Игорь Серов , Юлия Ляхова

Как рассказал сайту "Сегодня" один из местных жителей, он обнаружил, что расшатаны 30 болтов подряд

Авария на железной дороге. Коллаж: "Сегодня"

Авария на железной дороге. Коллаж: "Сегодня"

В Киевской области местные жители заявили об аварийной ситуации на железной дороге возле вокзала в Фастовском районе.

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Снял и опубликовал ролик, где видно, как шатаются десятки креплений, удерживающие рельсу, местный житель.

"Железнодорожный вокзал Кожанка (Фастовский район Киевской области – Ред.). Это так должно быть? Такое состояние жд-дороги, я так понимаю, по всей стране?", – подписал видео интернет-пользователь Вячеслав Дзюба.

Как рассказал сайту "Сегодня" автор, это железнодорожный путь напротив самого вокзала.

"Я проверил и выяснил, что расшатаны 30 болтов подряд. В комментариях люди мне написали, что это лишь "цветочки". По словам местных жителей, этот участок пути находится вблизи крупного железнодорожного узла", – сказал он.

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Местные жители призвали руководство "Укрзализници" обратить внимание на проблему.

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"У нас сотни людей ездят в Киев и обратно на электричке, через Кожанку ездят поезда на юг (например, поезд "Киев-Одесса") и запад (например, "Киев-Ровно"), поэтому хотим, чтобы руководство "Укрзализницы" обратило внимание на состояние полотна", – рассказали нам местные жители.

В "Укрзализнице" нам ответили, что опубликованное видео уже изучают специалисты.

"Специалисты разберутся, проверят информацию и дадут ответ", – сообщили нам в пресс-службе "УЗ".

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Ранее мы писали, что между станциями Вильча и Янов "Укрзализныця" закончила реконструкцию колеи.

Также сообщалось, что в Закарпатской области "Укрзализныця" планирует разобрать участок Иршава – Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.

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