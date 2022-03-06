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Под Киевом 96 тысяч абонентов останутся без газа из-за обстрелов оккупантов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 марта, 23:51
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Газовики не могут приступить к ремонту распределительных сетей
Люди останутся без газа/Фото: коллаж: "Сегодня"
Люди останутся без газа/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пригороде Киева 96 тыс. абонентов потеряют газоснабжение из-за обстрелов распределительных сетей российскими оккупантами.

Об этом сообщил Оператор ГТС Украины.

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Подробности

По требованию оператора газораспределительных сетей АО "Киевоблгаз" Оператор ГТС Украины отключил газораспределительные станции (ГРС) "Ирпень", "Ворзель", "Блиставиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводы)", "Чайки".

"Это означает, что 96 тыс. абонентов в пригородах Киева остаются без газоснабжения. Давления в системе хватит до утра 7 марта. Причина — многочисленные повреждения распределительных сетей облгаза вследствие обстрелов оккупантов. Из-за активных боевых действий сотрудники Оператора ГТС и "Киевоблгаза" не могут ликвидировать повреждения. Уничтожение важной инфраструктуры — еще одно преступление против народа Украины", — говорится в сообщении.

Что происходило в Украине 6 марта

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