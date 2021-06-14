Українська
$ 27,04
32,79
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Под Киевом из-за бешеного кота 11 сел закрыли на карантин (фото)

14 июня 2021 21:09

Виктория Барановская Виктория Барановская

Животное жило у местной жительницы, в какой-то момент оно начало кусаться – медики диагностировали бешенство плотоядных

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 14 июня, в Киевской области 11 сел закрыли на карантин из-за кота с бешенством.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Белоцерковской районной государственной администрации.

"Было наложено карантин на территорию с. Глыбочка, с. Пилипча, с. Городище, с. Бакалы, с. Малая Ольшанка, с. Сорокотяги, с. Малая Сквирка, с. Фесюры, с. Фастовка, с. Коржовка, с. Щербаки, а также территорию охотничьих угодий Белоцерковской районной общественной организации "Охотники и Рыболовы" и ООО "Зеленый Гай" в пределах определенной зоны", – говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений стало подтверждение диагноза на бешенство у бездомного кота. Он жил у местной жительницы в селе Яблоновка Фурсовской территориальной общины Белоцерковского района. Она забрала бездомного кота на содержание и лечение, а он начал кусаться.

Медики провели обследование и установили, что у животного бешенство плотоядных.

Не пропусти!
Левандовски не спас, Щенсны попал в историю – Польша сенсационно проиграла Словакии на Евро
Автогол Войцеха Щенсны - первый для вратаря на ЧЕ
Реклама

Фото: пресс-служба Белоцерковской районной госадминистрации

Фото: пресс-служба Белоцерковской районной госадминистрации

Ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе Киева зафиксировали случай бешенства лисы, животное забежало на частный двор и укусило женщину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничества
Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничестваЭкономика
Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице
Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столицеЗдорово
В Чернобыле сфотографировали табун лошадей Пржевальского с жеребятами (фото)
В Чернобыле сфотографировали табун лошадей Пржевальского с жеребятами (фото)Другие новости
В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)
В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)Другие новости
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)Другие новости
Погода в Киеве испортится – синоптики предупредили о грозе
Погода в Киеве испортится – синоптики предупредили о грозеДругие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять