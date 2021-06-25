Под Киевом внедорожник столкнулся с грузовиком – пострадали дети (фото)

Фото: патрульная полиция Киевской области
В пятницу, 25 июня, в Буче произошло ДТП с участием двух авто, где пострадали двое детей.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.
Авария произошла на перекрестке улиц Шевченко и Яснопольской. В результате столкновения грузовика и легковушки четыре человека получили травмы, среди них двое детей.
Фото: пресс-служба Полиции Киевской области
Правоохранители с выясняют все обстоятельства аварии, а патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.
На месте ДТП работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.
Фото: пресс-служба Киевской области
Ранее мы сообщали, что в Житомире столкнулись две легковушки. Удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся. В результате пострадали два пассажира этого авто.
Также, в Виннице столкнулись маршрутка и легковушка – один погибший, двое в реанимации.
Напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – с последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места события:
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