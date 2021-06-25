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Под Киевом внедорожник столкнулся с грузовиком – пострадали дети (фото)

25 июня 2021 13:31

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Буче четыре человека получили травмы в аварии, среди них двое детей – на месте работают медики, оказывающие помощь травмированным

Фото: патрульная полиция Киевской области

Фото: патрульная полиция Киевской области

В пятницу, 25 июня, в Буче произошло ДТП с участием двух авто, где пострадали двое детей.

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Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

Авария произошла на перекрестке улиц Шевченко и Яснопольской. В результате столкновения грузовика и легковушки четыре человека получили травмы, среди них двое детей.

Фото: пресс-служба Полиции Киевской области

Фото: пресс-служба Полиции Киевской области

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Правоохранители с выясняют все обстоятельства аварии, а патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

На месте ДТП работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.

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Фото: пресс-служба Киевской области

Фото: пресс-служба Киевской области

Ранее мы сообщали, что в Житомире столкнулись две легковушки. Удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся. В результате пострадали два пассажира этого авто.

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Также, в Виннице столкнулись маршрутка и легковушка – один погибший, двое в реанимации.

Напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – с последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места события:

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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