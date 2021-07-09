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Под Киевом мужчина атаковал авто полиции и напал на патрульного (видео)

9 июля 2021 19:56

Виктория Барановская Виктория Барановская

За содеянное нетрезвому хулигану грозит до пяти лет лишения свободы

Хулиган просто выпрыгнул на авто / Фото: коллаж "Сегодня"

Хулиган просто выпрыгнул на авто / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 9 июля, в Фастове мужчина атаковал автомобиль полиции – он попрыгал на нем и разбил лобовое стекло.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Инцидент произошел около часа ночи, там нетрезвый мужчина выпрыгнул на служебный патрульный автомобиль, он помял капот и разбил лобовое стекло.

После этого мужчина не остановился, и напал на полицейского – ударил патрульного. Хулигана сразу же задержали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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Теперь злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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Ранее мы сообщали, что в Кременчуге мужчина стрелял по полицейским с окна квартиры. По данным медиков, он был под наркотиками.

Напомним, что в понедельник, 5 июля, в Киеве неадекватный мужчина бросался с оружием на полицейских.

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