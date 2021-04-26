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Под Киевом банда за $2,5 тысячи подделывала паспорта стран Евросоюза (фото)

26 апреля, 19:28

Виктория Барановская Виктория Барановская

Межобластное ОПГ незаконно переправляла Украинский за границу и производило фальшивые паспорта стран Евросоюза – СБУ провела обыски

В Киевской области задержали членов ОПГ, которые незаконно переправляли украинском и иностранцев в страны Евросоюза. Они изготавливали поддельные паспорта европейских государств и трудовые контракты.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что группировка действовала в течение последних 3-х лет. Ежемесячно" услугами "пользовалось от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $ 2,5 тыс., Стоимость" липового "трудового контракта от 600 до 800 американских долларов" , – мова йде в сообщении.

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Задержание организатора преступной схемы провели "на горячем". Он передавал иностранцам два поддельных паспорта одной из стран ЕС.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, а также по адресам изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях. Сотрудники СБУ изъяли поддельные паспорта и трудовые контракты, средства связи и черновые записи, наличные, вероятно полученную преступным путем и другие доказательства противоправной деятельности.

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Сейчас решается вопрос об объявлении еще 3-ом участникам группировки подозрений в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки человек через государственную границу Украины, совершенной организованной группой и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

/ Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который фиктивно женил иностранцев с украинками. Он организовал регистрацию фиктивных браков иностранцев с гражданками Украины, чтобы переправить их в Европу.

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СБУ ЕС паспорт подделка документов
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