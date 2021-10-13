Под Киевом школьники спели гимн России и "отличились" (видео)

В сети их засыпали возмущениями. Позже подростки записали видеообращение

Школьники попали в скандал после исполнения гимна РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Вишневом Киевской области школьники спели гимн России и разместили соответствующее видео в социальной сети. Сначала подростки гордились своим поступком.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Катарсис".

Детали инцидента

Пятеро школьников Вишневого Киевской области исполнили гимн Российской Федерации на камеру и опубликовали ролик на страницах в социальной сети.

Сначала хвастались, а затем удалили

Изначально подростки гордились и хвастались своим поступком, но после того, как другие пользователи сети начали возмущаться, то они быстро удалили соответствующие видео.

В сети возмутились поступком школьников. Скриншот

Люди высмеяли поступок школьников. Скриншот

Школьники извинились

Позже школьники записали видеообращения, в которых извинились и отметили, что они никого не хотели обидеть своим поступком.

"Я хочу извиниться, я никого не хотела задеть. Я учусь на своих ошибках. Слава Украине", – сказала в ролике одна из школьниц.

Подростки часто попадают в скандалы

Недавно в киевском метро подростки курили в вагоне метро и снимали все это на видео. Оно попало в интернет.

Молодые люди сняли на видео, как курят в пустом вагоне подземки. Там они танцевали с сигаретами, валялись на полу, орали, и сбивали пепел в открытую форточку. Видео выложили в социальных сетях.

В Харькове полиция выясняет информацию о видео, которое появилось в соцсети. На нем пятеро детей бьют мужчину по ногам и туловищу на улице.

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