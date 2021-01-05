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Под Киевом уже локдаун. Покупателей не пускают в супермаркет

5 января, 15:47

Александр Марущак , Ольга Кравченко

"Сегодня" обратились на горячую линию сети супермаркетов

В одном из супермаркетов под Киевом уже "ввели" локдаун не дожидаясь его официального старта. Как сообщает корреспондент "Сегодня", посетителей просто не пускают в магазин.

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Жители Петропавловской Борщаговки были шокированы от утреннего посещения местного супермаркета. Во внутрь магазина людям запретили заходить. На входе в супермаркет поставили столики. Сотрудники магазина предложили покупателям написать перечень необходимых товаров на листочке бумаги и передать его продавцу.

Люди просто шокированы новшеством, ведь локдаун еще не ввели.

"Получается, ты должен написать на бумажке, какие продукты или товары тебе нужны, а сам вынужден выйти из магазина и погулять на улице минут 10-15, пока продавец соберет тебе весь товар. С корзинкой потом нужно подходить к кассе. Но ведь никто не гарантирует, что тебе положат в корзинку нужный товар и по нормальной цене и качеству. Это не просто странно, но и даже дико, ведь официально локдаун в стране еще не ввели", – возмущается местный житель Александр.

Фото: "Сегодня"

Он добавляет, что ни сотрудники магазина, ни охрана не смогли пояснить: кто и почему ввел такое новшество.

"Можно себе представить, что будет твориться под этим магазином вечером, когда люди начнут возвращаться с работы и идти в магазин за покупками – очередь растянется на километр", – добавляет Александр.

Фото: "Сегодня"

За разъяснениями "Сегодня" обратились на горячую линию сети супермаркетов. Там нам пояснили, что разбираются в ситуации, которая сложилась в магазине на Петропавловской Борщаговке. Как заверил нас оператор, такая ситуация только в одной торговой точке, но так ли это, они выясняют.

Фото: "Сегодня"
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Люди предполагают, что так в магазине решили "спасти" отделы, где продаются товары, которые не попали в перечень разрешенных для продажи на время локдауна.

Напомним, на заседании правительства 5 января могут подкорректировать список товаров, которыми смогут торговать супермаркеты в период локдауна. Ранее сообщалось, что будет запрещена продажа ряда товаров повседневного потребления.

Видео: Сегодня

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Киев магазины супермаркеты Петропавловская Борщаговка локдаун

Источник: Сегодня

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