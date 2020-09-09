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Под Киевом в детском саду обнаружили коронавирус

9 сентября, 12:59

Руслан Ровик Руслан Ровик

Заболевание подтвердили у воспитательницы

В Киевской области у воспитательницы детского сада "Лесная сказка" в Броварах подтвердили коронавирус. После этого одну из групп дошкольного учреждения закрыли на двухнедельный карантин.

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Об этом сообщили на официальном сайте Броварского городского совета.

"В период ограничительных мер медицинское наблюдение за детьми будут проводить медицинские работники Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи, по месту жительства. В саду проводят профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на утро 9 сентября в Броварах заболели COVID-19 у 157 человек, из них 27 были госпитализированы. Также инфекцию обнаружили у семерых детей, один из них оказался в больнице, шестеро лечатся дома.

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Школы на карантине: что происходит в Киеве

Ранее мы сообщали, что в Киевской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 детей, а 14 учреждений среднего образования полностью или частично перевели на удаленный режим.

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Также напомним, во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.

Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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