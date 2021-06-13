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Под Киевом в ДТП погиб молодой патрульный (фото)

13 июня 2021 14:49

Виктория Барановская Виктория Барановская

Водитель автомобиля не справилась с управлением на выехала на встречную полосу, пассажир-патрульный погиб на месте аварии

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Киева

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Киева

Вечером, 12 июня, в Киевской области в ДТП погиб 24-летний патрульный Борисполя рядовой полиции Владислав Кире.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Владислав только в этом году присоединился в ряды патрульной полиции и проходил обучение в Академии патрульной полиции. За несколько месяцев было выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя, однако судьба распорядилась иначе", – мова йде в сообщении.

Предварительно известно, что водитель автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Полицейский, который сидел на пассажирском сиденье, погиб на месте.

У 24-летнего патрульного осталась жена и 5-месячный ребенок.

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Фото: пресс-служба патрульной полиции

Фото: пресс-служба патрульной полиции

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Ранее мы сообщали, что в Киеве легковушка протаранила маршрутку, существуют пострадавшие . В маршрутке №701 (Бровары – автостанция "Дарница") было 12 человек.

Также напомним, в Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса – существуют пострадавшие . Из-за столкновения коммунального и междугороднего автобуса образовался затор.

Кроме того, под Киевом грузовик в & # 39; ехала в ТРЦ – у водителя не было прав .

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