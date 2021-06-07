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Под Киевом поймали мошенницу, которая угрожала своим жертвам током (фото, видео)

7 июня, 13:02

Игорь Серов , Виктория Барановская

Она сообщала работникам о повышении напряжения и уговаривала спрятать личные вещи в черный пакет, который затем забирала

Фото: Facebook Андрей Небитов

Фото: Facebook Андрей Небитов

В Киевской области задержали наглую мошенницу, которая обманула более 20 человек – присваивала золото и ценные вещи жертв.

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Как рассказала нам пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова, подозреваемая, приходя в магазин или аптеку, сообщала продавцам о скором повышении напряжения в электросети и необходимости снять все украшения.

"Заверяла персонал, ценности нужно сложить в пакет. После этого отвлекала внимание людей, чтобы забрать ценности из пакета или забрать пакет целиком. Затем пряталась. Задержали подозреваемую в Обухове Киевской области – это произошло в магазине канцелярии, где очередные продавцы упаковали очередной пакет для мошенницы", – сообщила нам Ирина Прянишникова.

Фото: Facebook Андрей Небитов

Фото: Facebook Андрей Небитов

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Сейчас правоохранителям известно о 20 подобных эпизодах с начала мая, сообщил руководитель полиции области Андрей Небитов.

Фото: Facebook Андрей Небитов

Фото: Facebook Андрей Небитов

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Фото: Facebook Андрей Небитов

Фото: Facebook Андрей Небитов



Правоохранители установили, что женщина действовала также в столице и других областях Украины. Известно, что мошенница в 2013 году уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение именно мошенничества. Тогда она выдавала себя за сотрудницу налоговой.

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Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему выманивания денег. На Львовщине двое мужчин под видом медиков обобрали семь пенсионеров. Те добровольно отдали им более 150 000 гривен.

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