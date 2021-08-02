Под Киевом задержали мужчину, который напал с ножом на таксиста (фото)

Таксист сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии – он не в состоянии давать показания

19-летний парень нанес таксисту два ножевых удара в шею и ударил камнем по затылку / Фото: коллаж "Сегодня"

В Вишневом Киевской области задержали мужчину, который ночью, 1 августа, вблизи города Вишневое напал с ножом на таксиста.

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Об этом сообщает Полиция Киевщины.

"1 августа около 3:00 ночи на обочине дороги вблизи города Вишневое водители обнаружили мужчину с многочисленными ушибами без сознания и открытую машину такси. Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника, который нанес телесные повреждения таксисту", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 19-летний уроженец поселка Березная, Житомирской области. Оказалось, что мужчина вызвал такси, чтобы доехать до определенного адреса. Во время поездки между мужчинам возник конфликт, в ходе которого мужчина избил таксиста и нанес ему ножевые ранения.

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В полиции Киевской области добавляют, что 19-летний парень нанес таксисту два ножевых удара в шею и ударил камнем по затылку.

"Помимо этого, молодой человек находился под следствием. По решению суда он должен был сидеть под домашним арестом. Парень вышел из дома, поймал с руки такси и катался на нем возле озера в два часа ночи. По поводу причин конфликта, то есть несколько версий. Ключевая – он попросил везти его в новое место, а таксист ему отказал. Сам таксист находиться сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Он не в состоянии давать показания. По словам нападавшего, с таксистом у него возник конфликт, а вот был ли он, предстоит разобраться следствию", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

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Фото: полиция Киевщины

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве иностранцы похитили мужчину. Также накануне сообщалось, что в Киеве поймали четырех злоумышленников , которые похитили водителя такси. По данному факту начато досудебное расследование.