Под мостом в Киеве появилась девочка, которая спасает дороги магией (фото)

Рисунок появился под мостом на столичной Оболони

В Киеве появился новый яркий мурал, который нарисовал известный художник Александр Корбан. Свой рисунок он назвал "Маленькая магия", сообщает корреспондент "Сегодня".

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На рисунке – девочка с короной на голове. Она сидит в картонной коробке. Девочка взмахивает волшебной палочкой, а на коробке нарисована карета принцессы с колесиками в виде маленьких тыкв с сердечками. Изображение появилось под мостом на столичной Оболони.

Ранее Александр Корбан нарисовал под этим путепроводом портрет солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона с вытянутой вперед рукой с микрофоном.

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Чтобы увидеть рисунок с девочкой, нужно спуститься под путепровод над железнодорожными путями, на пересечении улиц Луговой и Богатырской.

"Эту работу я нарисовал под мостом в Киеве. Мне кажется, наверное, только маленькая магия может помочь нашим "дорогам", – написал на своей странице в социальных сетях художник.

Ранее мы писали, что на Софиевской Борщаговке появился новый мурал – девушка в респираторе, украшенном весенними цветами.

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Также мы сообщали, что в центре Львова нарисовали Василия Слипака – оперного певца и украинского бойца с позывным "Миф".

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