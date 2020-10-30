Под здание Конституционного Суда стягивают силовиков (фото, видео)

Здание Конституционного Суда Украины с утра окружили спецтехника и около 650 силовиков. Там сегодня, 30 октября, в 9:00 состоится акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

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Отметим, митинг планирует собраться из-за скандального решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Видео: "Сегодня", Юрий Божко

Фото: "Сегодня", Юрий Божко

Реклама Фото: "Сегодня", Юрий Божко

Фото: "Сегодня", Юрий Божко

Видео: "Сегодня", Юрий Божко

Окна в здании Конституционного Суда сегодня светились всю ночь. Об этом журналисту "Сегодня" рассказали местные коммунальщики.

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Видео: "Сегодня", Юрий Божко

Видео: "Сегодня", Юрий Божко

Видео: "Сегодня", Юрий Божко

Видео: "Сегодня", Юрий Божко

Также под здание суда подъехали пожарные машины и скорая помощь.

Фото: "Сегодня", Юрий Божко

Реклама Фото: "Сегодня", Юрий Божко

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает уволить весь состав Конституционного Суда. Законопроект опубликовали на сайте парламента.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

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