Подготовка к Новому году? Фантастические звери покидают Офис президента (фото, видео)

Возле Офиса президента в Киеве демонтируют детскую площадку с фантастическими животными, сообщает корреспондент "Сегодня". Известная уже всем арт-локация – детская площадка, была оформлена по мотивам произведений Марии Примаченко – всемирно известной украинской художницы.
Бесплатная локация была открыта еще летом.
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Теперь скорее всего вместо нее будет каток или новогодний городок. Рабочие, которые разбирают сейчас детскую площадку не знают, что будет вместо нее.
Где можно будет отметить Новый год в Киеве
В этом году новогодние праздники пройдут не только в центре Киева. Организатор масштабных городских гуляний Folk Ukraine расширяется на территорию Киевской области.
Проект "Зима за городом" пройдет в "Добропарке", а новогодние мероприятия начнутся там уже с 1 декабря, как в Европе.
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