Подготовка к Новому году? Фантастические звери покидают Офис президента (фото, видео)

На Банковой была расположена игровая площадка — фантастические звери

Возле Офиса президента в Киеве демонтируют детскую площадку с фантастическими животными, сообщает корреспондент "Сегодня". Известная уже всем арт-локация – детская площадка, была оформлена по мотивам произведений Марии Примаченко – всемирно известной украинской художницы.

Бесплатная локация была открыта еще летом.

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Рабочие собирают декорации / Фото: Сегодня

Теперь скорее всего вместо нее будет каток или новогодний городок. Рабочие, которые разбирают сейчас детскую площадку не знают, что будет вместо нее.

Фантастических животных больше не будет возле ОП / Фото: Сегодня

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Где можно будет отметить Новый год в Киеве

В этом году новогодние праздники пройдут не только в центре Киева. Организатор масштабных городских гуляний Folk Ukraine расширяется на территорию Киевской области.

Проект "Зима за городом" пройдет в "Добропарке", а новогодние мероприятия начнутся там уже с 1 декабря, как в Европе.

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