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"Подливают всякую хр*нь": в Киеве на улице умер мужчина, люди винят "наливайку"

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
20 декабря, 13:22
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Полицейские не нашли на теле следов насильственной смерти
От погибшего пахло алкоголем / Коллаж "Сегодня"
От погибшего пахло алкоголем / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 20 декабря, в Киеве возле станции метро "Академгородок" нашли мертвого мужчину. Ему было 72-года.

Об этом сообщает Telegram-канал "ДТП Киев".

Во всем виновата наливайка?

В Сети уверенны, что мужчина умер из-за наливайки, которая находится на этом месте.

"Не боясь полиции они подливают всякую хр*нь людям. От этого регулярно трупы" – идется в сообщении.

Что говорят в полиции

В полиции Святошинского района сайту "Сегодня" подтвердили, что возле входа в метрополитен обнаружен труп мужчины.

"Возле входа на станцию "Академгородок" было тело мертвого мужчины 1949 года рождения. На нем не нашли следов насильственной смерти. На месте работает следственно-оперативная группа. От мужчины не пахло алкоголем. Причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы", – сообщили в полиции.

В Украине подорожает алкоголь

С января 2022 года в Украине согласно законопроекту № 5600, который приняла Верховная Рада, подорожают алкогольные напитки. Вводятся новые правила расчета "пивного акциза", который будет опираться на количество этилового спирта в напитке.

Для других видов алкоголя акцизный налог (косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления внутри страны) повышается на 5%.

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