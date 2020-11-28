Подозреваемого в педофилии фотографа Ктиторчука взяли под стражу на два месяца

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей известному фотографу Александру Ктиторчуку, которого подозревают в педофилии.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

Полиция сообщила фотографу о подозрении в изнасиловании несовершеннолетних девочек по частям 2,3 статьи 152 ККУ (совершенное повторно или особой, использовавшей служебное положение и совершенное группой лиц). Ктиторчуку грозит до 15 лет заключения.

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Установлено, что он развращал и насиловал несовершеннолетних девушек в автомобиле. Также по месту работы и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей, работники полиции провели три санкционированных обыска, где обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

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Напомним, в Киевской области сообщили о подозрении 56-летнему мужчине за развращение несовершеннолетних. Оказалось, что задержанный – известный фотограф Александр Ктиторчук. Он снимал практически всех украинских звезд – Лободу, Вольнову, Полякову. Звездные друзья заступаются за фотографа.

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