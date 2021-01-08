Подпольный глинтвейн и толпы людей: что сейчас происходит на новогодних локациях Киева (видео)

В Киеве, несмотря на введенный локдаун, на улицах царит праздник. Много людей гуляет по городу, в частности и на новогодних локациях.

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"Сегодня" проверили, какая сейчас ситуация на Софийской площади, пешеходном мосту, на Контрактовой площади и возле Офиса президента.

Банковая

Под Офисом президента сейчас меньше людей, чем в предыдущие дни, но все равно достаточно много.

Несмотря на локдаун, резиденция святого Николая работает. Люди выстроились в большую очередь к карусели и на каток. Также работают аниматоры.

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На входе полиция проверяет температуру. Но не у всех – например, у журналиста "Сегодня" не проверили, а просто пропустили. При этом много людей ходят без масок.

Видео: Сегодня

Софийская площадь

Ближе к вечеру на площадь начали подтягиваться люди. Сейчас их там очень много, при этом масочный режим не соблюдается. Аттракционы, как и торговые точки, не работают.

Однако полицейские вычислили нарушителей, которые тайно продавали посетителям глинтвейн.

Пешеходный мост

На пешеходном мосту сейчас огромное количество людей. К киоску с едой образовались очереди. Там висит объявление, что есть рядом с точкой продажи нельзя, но люди не обращают на это внимание.

Видео: Сегодня

Контрактовая площадь

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На Контрактовой площади тоже много гуляющих. Многие ходят без масок. Карусели, каток и ярмарка сейчас не работают. Люди просто ходят вокруг и фотографируются.

Видео: Сегодня

Ранее мы писали, что вопреки карантинным ограничениям столичные новогодние развлечения продолжают свою работу – люди катаются на коньках и горках, фотографируются с Дедом морозом и гуляют компаниями.

Кроме того, мы рассказывали, что запрещено во время зимнего локдауна.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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