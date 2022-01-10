Подружилась с собаками. В парке Киева заметили лису (видео)

В Киеве в парке "Отрадный" местные жители заметили лису. Животное играло на пустом стадионе в снегу. По словам людей, она никогда не проявляет агрессию и дружит с собаками.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Сейчас".
В Киеве снова увидели лису
На опубликованном видео можно увидеть, как небольшая лиса играет в снегу на стадионе в парке "Отрадный".
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Откуда взялось там животное и опасно ли оно – пока неизвестно.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай в столице. Так, в конце 2021 года на этом же месте уже видели лису. По данным местных жителей, она часто гуляет по парку. Люди сначала думали, что животное живет у кого-то дома, поскольку оно выглядит очень ухоженным.
Также местные жители говорят, что лиса уже успела подружиться с местными собаками и никогда не проявляет агрессию к людям.
В ботсаду Киева разгуливает волчица
В Киеве в Национальном ботаническом саду имени Гришко заметили волчицу. По предварительным данным, ранее она жила у кого-то дома и ее выбросили.
Как рассказали сайту "Сегодня" зоозащитники, по территории ботанического сада имени Гришко разгуливает волк.
"Это действительно волк, точнее волчица. Скорее всего, она жила у кого-то дома и ее просто выбросили, как ненужную игрушку. Она бегает там с июля. Животное не боится людей, но близко не подходит, ведет себя не агрессивно. Волчица кормится вместе с бездомными собаками. Самое опасное, что скоро начнется период течки и она может спариваться с собаками", – пояснили сайту "Сегодня" зоозащитники.
О волчице знают многие зоозащитники. Они говорят, что животное нужно поймать и отвезти в один из приютов для волков. Для этого нужна инициатива руководства ботсада.
В самом ботаническом саду имени Гришко говорят, что им пока неизвестно волк это или собака. Животное начали замечать посетители недели две назад в разных частях ботанического сада.
"Мы пока не можем сказать – действительно ли это волк, или все же помесь. Животное видели посетители несколько раз издалека. Мы планируем провести его отлов. Тогда и выясним – это волк или собака. Также ведем переговоры с приютом, чтобы приняли животное на содержание", – сообщил сайту "Сегодня" главный садовник ботанического сада имени Гришко Василий Остапюк.
Поймать волчицу можно при помощи шприца со снотворным или словить на специальную петлю, но для этого нужно детально изучить поведение животного и место, где оно обжилось в ботаническом саду.