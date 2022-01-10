Подружилась с собаками. В парке Киева заметили лису (видео)

Люди сначала думали, что животное живет у кого-то дома, поскольку оно выглядит очень ухоженным

В столице нашли лису в парке. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в парке "Отрадный" местные жители заметили лису. Животное играло на пустом стадионе в снегу. По словам людей, она никогда не проявляет агрессию и дружит с собаками.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Сейчас".

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В Киеве снова увидели лису

На опубликованном видео можно увидеть, как небольшая лиса играет в снегу на стадионе в парке "Отрадный".

Откуда взялось там животное и опасно ли оно – пока неизвестно.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в столице. Так, в конце 2021 года на этом же месте уже видели лису. По данным местных жителей, она часто гуляет по парку. Люди сначала думали, что животное живет у кого-то дома, поскольку оно выглядит очень ухоженным.

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Также местные жители говорят, что лиса уже успела подружиться с местными собаками и никогда не проявляет агрессию к людям.

В ботсаду Киева разгуливает волчица

В Киеве в Национальном ботаническом саду имени Гришко заметили волчицу. По предварительным данным, ранее она жила у кого-то дома и ее выбросили.

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Как рассказали сайту "Сегодня" зоозащитники, по территории ботанического сада имени Гришко разгуливает волк.