Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Подземный переход в центре Киева превратили в СИЗО (фото)

31 января, 14:07

Ольга Литвин Ольга Литвин

Столичные мастера представили на суд киевлян свою шуточную работу

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Подземный переход возле Украинского дома в Киеве столичные художники разрисовали под коридор СИЗО.

Реклама

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Вероятно, работа художников свежая, так как банки из-под краски и малярный скотч лежат там же:

Реклама

Если вы никогда не были в следственном изоляторе и даже не представляете себе, где обычно удерживают подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, то считайте, что у вас появилась возможность поправить дело интересным способом:

В тренде
Проезд в киевских маршрутках: поднимут ли стоимость

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил граффитчикам, которых он поймал за расписыванием стен в центре города, цистерну краски.

Реклама

Кроме того, на набережной Киева "поселилась" девушка с золотым руном.

Муралы украинского художника украшают небоскребы Нью-Йорка – смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев художники Украинский дом подземный переход мурал
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажаПроисшествия
"Меня хотят убить" – интервью со скандальной преподавательницей университета ДрагомановаУкраина
Университет Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкой
Университет Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкойУкраина
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стеклом
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стекломДругие новости
Билборды с нецензурной бранью
Билборды с нецензурной бранью "появились" в Киеве. В КГГА объяснили скандальные фотоДругие новости
В Украине наступил снежный апокалипсис: где опаснее всего
В Украине наступил снежный апокалипсис: где опаснее всегоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять