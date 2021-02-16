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Поджог авто экс-мэра Коцюбинского: поймали организатора (фото)

16 февраля, 16:04

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Мужчине грозит заключение на срок от трех до десяти лет

В Киевской области поймали мужчину, причастного к поджогу авто экс-мэра Ольги Матюшиной в поселке Коцюбинское и сообщили ему о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

В конце января в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный поджег автомобиль Opel. Злоумышленником оказался 35-летний киевлянин, который раньше имел проблемы с законом. Во время обысков, полицейские изъяли ряд вещественных доказательств и направили их для проведения экспертиз.

В полиции Киевской области рассказали сайту "Сегодня", что злоумышленника задержали благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали маршрут передвижения мужчины в день поджога.

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Благодаря камерам видеонаблюдения было установлено место проживания злоумышленника, где он был задержан. Также был изъят и осмотрен его автомобиль.

"Задержанный – это один из организаторов и исполнителей поджога автомобиля в Коцюбинском. Он действовал не один. Следствие продолжается и устанавливаются личности всех причастных к поджогу автомобиля. По месту проживания задержанного было обнаружено достаточно много вещественных доказательств, которые напрямую показывают его причастность к данному правонарушению. У него также изъяли оружие и боеприпасы", – рассказали нам в полиции Киевской области.

Мужчине грозит заключение на срок от трех до десяти лет.

Напомним, в Киевской области в пгт Коцюбинское сожгли автомобиль экс-мэра Ольге Матюшиной.

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Напомним, в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

Смотрите сюжет – мужчина поджег гипермаркет и бросился с топором на охранника:

Видео: Сегодня

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Киев авто полиция киевская область пожар Полиция Киева

Источник: Сегодня

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