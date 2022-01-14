Погода бьет по гипертоникам. Из киевского метро в больницу увезли девушку

В Сети появилась информация о том, что девушка потеряла сознание и для нее вызвали скорую

В полиции подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 января, на станции метро "Васильковская" в Киеве произошло ЧП – девушка потеряла сознание. В Сети появилась информация, что девушку со станции метро увезла "скорая" помощь.

В полиции Киева новостям "Сегодня" подтвердили, что такой инцидент действительно был в столичной подземке.

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"Девушка – гипертоник. Она 2001 года рождения. На станции метро "Васильковская" ей стало плохо – сильно поднялось давление. Ей на месте оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Но девушка сознание не теряла", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киеве.

В метро часто происходят ЧП

В Киеве пьяный мужчина проехался с открытыми дверьми в вагоне метро. В результате он начал выпадать из вагона, но его вовремя подхватили другие пассажиры.

"Чуть не оторвало голову. Если бы не другие пассажиры – эта поездка стала бы для него последней", – говорится в подписи к видео.

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