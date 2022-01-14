Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Погода бьет по гипертоникам. Из киевского метро в больницу увезли девушку

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 15:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сети появилась информация о том, что девушка потеряла сознание и для нее вызвали скорую
В полиции подтвердили, что такой инцидент действительно произошел.
В полиции подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 января, на станции метро "Васильковская" в Киеве произошло ЧП – девушка потеряла сознание. В Сети появилась информация, что девушку со станции метро увезла "скорая" помощь.

В полиции Киева новостям "Сегодня" подтвердили, что такой инцидент действительно был в столичной подземке.

Реклама

"Девушка – гипертоник. Она 2001 года рождения. На станции метро "Васильковская" ей стало плохо – сильно поднялось давление. Ей на месте оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Но девушка сознание не теряла", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киеве.

В метро часто происходят ЧП

В Киеве пьяный мужчина проехался с открытыми дверьми в вагоне метро. В результате он начал выпадать из вагона, но его вовремя подхватили другие пассажиры.

"Чуть не оторвало голову. Если бы не другие пассажиры – эта поездка стала бы для него последней", – говорится в подписи к видео.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Взлом "Дії" стал бы мощнейшей атакой в истории Украины. Мы узнали, в чем опасность Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Погода бьет по гипертоникам. Из киевского метро в больницу увезли девушку Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Скандальная застройка Протасова Яра: Верховный суд принял важное решение Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 659

заболело за неделю в Киeвe

+2%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять