Українська
$ 28,21
33,28
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Погода на 12 октября: в Киеве туман

12 октября, 08:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Специалисты дают рекомендации водителям

Утром в понедельник, 12 октября, в столице туман.

Реклама

Об этом сообщает КГГА.

"Видимость 300-500 метров (І уровень опасности, желтый)", – пишут в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

В тренде
Полиция задержала поджигателя дома на Воздвиженке: опубликовано видео поджога
  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Ранее мы писали о том, что в Украине сегодня, 12 октября, будет преимущественно тепло и солнечно.

Реклама

Напомним, в начале недели, по прогнозам синоптиков, западную часть Украины накроют дожди, при этом на улице еще будет тепло.

Первый снег прогнозируется в Украине на конец октября – 17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки до -1 градуса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

синоптики погода в Киеве туман в Киеве

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчина
Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчинаПроисшествия
Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погоды
Киев накроет сильный дождь: горожан предупредили об ухудшении погодыДругие новости
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от
Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от "Слуги народа"Другие новости
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской области
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской областиПроисшествия
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врачаДругие новости
У терминала в аэропорту
У терминала в аэропорту "Борисполь" много скорых: что произошло (видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять