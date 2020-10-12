Погода на 12 октября: в Киеве туман

Утром в понедельник, 12 октября, в столице туман.

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Об этом сообщает КГГА.

"Видимость 300-500 метров (І уровень опасности, желтый)", – пишут в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

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снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Ранее мы писали о том, что в Украине сегодня, 12 октября, будет преимущественно тепло и солнечно.

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Напомним, в начале недели, по прогнозам синоптиков, западную часть Украины накроют дожди, при этом на улице еще будет тепло.

Первый снег прогнозируется в Украине на конец октября – 17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки до -1 градуса.

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