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Погода в Киеве резко изменится: прогноз от синоптика на завтра (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
13 декабря, 17:00
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Максимальная температура воздуха в городе будет 2 градуса выше нуля
Погода в Киеве на 14 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 14 декабря / Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра, 14 декабря, местами небольшие осадки, повышенная влажность воздуха и облачность.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Температура в столице будет колебаться от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

"Будем спасаться яркой одеждой и фруктами", – пишет синоптик.

Погода в Украине на 14 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 14 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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