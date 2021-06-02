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Погодные аномалии? Весна в Киеве оказалась холоднее нормы

2 июня, 14:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Все весенние месяцы были холоднее климатической нормы – кроме марта

В столице была холодная весна. Фото: Наш Киев

В столице была холодная весна. Фото: Наш Киев

По данным наблюдений метеостанции средняя температура воздуха за сезон в столице составила 8,4 градусов тепла, что на один градус ниже среднемноголетних значений.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, который имел больше отрицательное отклонение – на 2 градуса.

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"За весенний сезон в Киеве было зафиксировано лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха 14,1 градусов тепла 1 апреля. Холодное было 10 и 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро к 8,5 мороза, а теплое – 16 мая, когда максимальная температура поднялась до 25,1 градуса", – пишут данные метеостанции.

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Количество осадков в столице за весну составило 136 мм, что составляет 93% климатической нормы.

Ранее мы писали, что погода натворила беды в Украине. Циклон юго-восточного происхождения крутится почти на месте и будет поливать своими атмосферными фронтами значительную часть Украины.

А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.

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