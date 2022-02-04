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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Погрызли бобры? Мы узнали, почему на Оболонском острове Киева массово вырубили деревья

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 13:24
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Жители Оболони часто приходят гулять с детьми на этот остров
В столице уничтожают деревья на острове. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице уничтожают деревья на острове. Фото: коллаж "Сегодня"

В социальных сетях обсуждают вырубку деревьев на Оболонском острове в Киеве. Некоторые пишут, что раньше тут был небольшой лесок, а сейчас все вырублено под корень. Многие предполагают, что вырубка связана со строительством на острове нового моста в виде волны, а также с дальнейшей застройкой территории.

В коммунальном предприятии "Плесо" сайту "Сегодня" заверяют, что вырубка никак не связана со строительством моста.

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"На Оболонском острове убрали кусты и провели плановую санитарную уборку – срезали аварийные деревья, которые погрызли бобры, убрали поваленные ветки. Массовой вырубки на острове не было. К нам периодически обращаются жители с жалобами на аварийные ветки, которые нависают над головами прохожих. Поэтому там и были выполнены плановые санитарные работы", – рассказали нам в КП "Плесо".

По острову в зимний сезон часто ходят рыбаки, они жаловались на захламленность его некоторых участков.

"Жители Оболони сюда приходят гулять, часто с детьми. А делать это под аварийными деревьями и ветками небезопасно. Если дерево упадет и кого-то травмирует – нас обвинят в бездеятельности. Поэтому проведена плановая санитарная вырубка. На острове точно не будет вестись строительство и высотки тут не появятся", – добавляют в коммунальном предприятии.

На Оболонском острове вырубали деревья. Фото: "Киев без цензуры"

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В центре столицы массово рубят деревья

В центре столицы повалили все деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. В Сети обсуждают, для чего зачистили место, где раньше отдыхало много людей. Фото с места опубликовал житель Киева Кирилл Степанец.

Степанец отметил, что раньше на этом месте отдыхали местные жители.

"Просто уже нет слов. Когда мне было шесть лет, родители отвели на теннис. Мы занимались в прекрасном, уютном лесопарке прямо в центре города! Старожилы Печерскую вспоминают, как здесь бегали белочки, как гудело птичье царство", – написал он.

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На месте работали несколько человек. Фото из группы "Соседи. Голосеев"

В соцсетях жители Киева интересуются, вызывали ли на место полицию. Люди предполагают, что территорию зачистили для новых построек.

  • Где это происходит?! Полицию вызвали?
  • Знаю, что участок в частной собственности, а значит фактически что хочет, то и делает. К сожалению. Допускаю, что будет очередной БЦ, а возможно и гостиница.
  • Киев был самой зеленой столицей мира, а сейчас одни стройки, ТРЦ, заправки, стоянки и грязь.
  • Кто не знает, вся территория за Олимпийским, зеленая зона, будет застраиваться вплотную под капонир, это первые "звоночки" готовят под весну.
  • Жилое здание будет. Строит Лота МНВ, и земля это их давно.
  • Был Киев зеленый, стал бетонный!
  • Открытый бандитизм средь бела дня. Требуйте документы и разрешения. Нет документов – вызывайте полицию.

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