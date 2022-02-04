Погрызли бобры? Мы узнали, почему на Оболонском острове Киева массово вырубили деревья

Жители Оболони часто приходят гулять с детьми на этот остров

В столице уничтожают деревья на острове. Фото: коллаж "Сегодня"

В социальных сетях обсуждают вырубку деревьев на Оболонском острове в Киеве. Некоторые пишут, что раньше тут был небольшой лесок, а сейчас все вырублено под корень. Многие предполагают, что вырубка связана со строительством на острове нового моста в виде волны, а также с дальнейшей застройкой территории.

В коммунальном предприятии "Плесо" сайту "Сегодня" заверяют, что вырубка никак не связана со строительством моста.

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"На Оболонском острове убрали кусты и провели плановую санитарную уборку – срезали аварийные деревья, которые погрызли бобры, убрали поваленные ветки. Массовой вырубки на острове не было. К нам периодически обращаются жители с жалобами на аварийные ветки, которые нависают над головами прохожих. Поэтому там и были выполнены плановые санитарные работы", – рассказали нам в КП "Плесо".

По острову в зимний сезон часто ходят рыбаки, они жаловались на захламленность его некоторых участков.

"Жители Оболони сюда приходят гулять, часто с детьми. А делать это под аварийными деревьями и ветками небезопасно. Если дерево упадет и кого-то травмирует – нас обвинят в бездеятельности. Поэтому проведена плановая санитарная вырубка. На острове точно не будет вестись строительство и высотки тут не появятся", – добавляют в коммунальном предприятии.

На Оболонском острове вырубали деревья. Фото: "Киев без цензуры"

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В центре столицы массово рубят деревья

В центре столицы повалили все деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. В Сети обсуждают, для чего зачистили место, где раньше отдыхало много людей. Фото с места опубликовал житель Киева Кирилл Степанец.

Степанец отметил, что раньше на этом месте отдыхали местные жители.