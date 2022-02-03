Похоронили без головы: мать погибшего офицера не верит в самоубийство сына (видео)

По словам родных, парень стал свидетелем контрабанды оружия в АТО

Мама погибшего Василия Хукало пришла на митинг под ОП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 3 февраля проходит проходит "Митинг справедливости". Под ОП пришли семьи, у которых дети погибли в результате неуставных отношений во время прохождения службы в воинских частях. Как рассказала корреспонденту "Сегодня" мать погибшего Василия Хукало, суд по делу об якобы убийстве ее сына идет несколько лет.

Василий Хукало был убит выстрелом в голову. Хотя официальная версия следствия – самоубийство.

Реклама

"Голова лежит в Харькове, в экспертном учреждении. И я не похороню до того времени, пока не выполнят определение суда, не сделают ДНК затылка, лоскутов кожи. 15.01.2017 года мой сын кадровый офицер, капитан госспецсвязи города Миргорода и участник АТО заступил на суточный наряд и не вернулся. Уже к обеду 15 числа он был убит", – говорит Нина.

По ее словам, парень что-то знал о контрабанде оружия в АТО, поэтому его убили.

"Из-за оружия, потому что стал свидетелем торговли оружием, приходил покупатель. Пугают свидетелей, которые мне это рассказывали, за что убивали, как и где убивали. Позорище! Вынести офицера и положить в мусорную яму", – рассказывает мать погибшего.

В 2017 году тело Василия было захоронено, но со временем голову изъяли для подробного анализа.

Реклама

"Три эксперта пишут разные размеры ран, был выстрел в голову. Он похоронен был с головой, но через два года я добилась эксгумации. Я думала, что хоть тут, в Киеве, порядочные медики и эксперты", – добавляет мать Василия.

Как вспоминает Нина, мальчик с детства любил животных, был жизнерадостным, мечтал быть военным. В столице выучился на офицера. На момент смерти ему было 26 лет.

"Что я теперь проклинаю, лучше бы ты трактористом был, но был бы живым...Честь сына я буду отстаивать, потому что он у меня не самоубийца", – сказала Нина Хукало.

Цель митинга возле ОП

Как отмечают организаторы митинга, пишет бывшая военнослужащая части 3021 Национальной гвардии Елена Липовенко, целью акции является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к тому беспорядку, который происходит в разных воинских частях, что приводит к ужасающим трагедиям. Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и наказание для виновных по каждому частному случаю гибели их сыновей. Митингующие передадут обращение в Офис президента.

"Мы, семьи погибших военнослужащих, которые погибли как в местах проведения боевых действий, так и на мирной территории в период с 2014 года по настоящее время, и которых отнесли к разряду небоевых потерь, сплотились ради отстаивания чести и достоинства наших родных и требуем справедливого наказания для всех виновных и причастных к этим преступлениям", – говорится в сообщении.

Читайте также: