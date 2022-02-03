Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Похоронили без головы: мать погибшего офицера не верит в самоубийство сына (видео)

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 11:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам родных, парень стал свидетелем контрабанды оружия в АТО
Мама погибшего Василия Хукало пришла на митинг под ОП
Мама погибшего Василия Хукало пришла на митинг под ОП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 3 февраля проходит проходит "Митинг справедливости". Под ОП пришли семьи, у которых дети погибли в результате неуставных отношений во время прохождения службы в воинских частях. Как рассказала корреспонденту "Сегодня" мать погибшего Василия Хукало, суд по делу об якобы убийстве ее сына идет несколько лет.

Василий Хукало был убит выстрелом в голову. Хотя официальная версия следствия – самоубийство.

Реклама

"Голова лежит в Харькове, в экспертном учреждении. И я не похороню до того времени, пока не выполнят определение суда, не сделают ДНК затылка, лоскутов кожи. 15.01.2017 года мой сын кадровый офицер, капитан госспецсвязи города Миргорода и участник АТО заступил на суточный наряд и не вернулся. Уже к обеду 15 числа он был убит", – говорит Нина.

По ее словам, парень что-то знал о контрабанде оружия в АТО, поэтому его убили.

"Из-за оружия, потому что стал свидетелем торговли оружием, приходил покупатель. Пугают свидетелей, которые мне это рассказывали, за что убивали, как и где убивали. Позорище! Вынести офицера и положить в мусорную яму", – рассказывает мать погибшего.

В 2017 году тело Василия было захоронено, но со временем голову изъяли для подробного анализа.

Реклама

"Три эксперта пишут разные размеры ран, был выстрел в голову. Он похоронен был с головой, но через два года я добилась эксгумации. Я думала, что хоть тут, в Киеве, порядочные медики и эксперты", – добавляет мать Василия.

Как вспоминает Нина, мальчик с детства любил животных, был жизнерадостным, мечтал быть военным. В столице выучился на офицера. На момент смерти ему было 26 лет.

"Что я теперь проклинаю, лучше бы ты трактористом был, но был бы живым...Честь сына я буду отстаивать, потому что он у меня не самоубийца", – сказала Нина Хукало.

Цель митинга возле ОП

Как отмечают организаторы митинга, пишет бывшая военнослужащая части 3021 Национальной гвардии Елена Липовенко, целью акции является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к тому беспорядку, который происходит в разных воинских частях, что приводит к ужасающим трагедиям. Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и наказание для виновных по каждому частному случаю гибели их сыновей. Митингующие передадут обращение в Офис президента.

"Мы, семьи погибших военнослужащих, которые погибли как в местах проведения боевых действий, так и на мирной территории в период с 2014 года по настоящее время, и которых отнесли к разряду небоевых потерь, сплотились ради отстаивания чести и достоинства наших родных и требуем справедливого наказания для всех виновных и причастных к этим преступлениям", – говорится в сообщении.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Похоронили без головы: мать погибшего офицера не верит в самоубийство сына (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В случае агрессии РФ. Готовы ли киевляне защищать столицу – опрос (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Похоронили без головы: мать погибшего офицера не верит в самоубийство сына (видео) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

14 185

заболело за неделю в Киeвe

+44%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять