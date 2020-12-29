Пока без фонтана. Как выглядит обновленная Арсенальная площадь в Киеве (фото, видео)

Работы выполнили за три месяца

В Киеве завершили первую очередь ремонта площади возле станции метро "Арсенальная". Работы выполнили за три месяца. По данным компании, которая выполняла ремонт, мостовую заменили на 4000 квадратных метров качественного немецкого клинкера. На площади появилось 270 погонных метров удобных лавочек для отдыха и внешнее энергосберегающее освещение.

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Теперь тут новая, немецкая плитка с испанской подсветкой, а пешеходам открыли вид на старинное здание бывшей военной комендатуры Киева.

Здание является памятником национального значения – это прекрасный образец фортификационной архитектуры. Оно было построено в 1846-50 годах. Изюминкой оборонительного сооружения являются Никольские ворота – единственные из сохранившихся древних въездов в Киев. Новые владельцы планируют превратить здание бывшей военной комендатуры в многофункциональный комплекс с сохранением статуса памятника архитектуры.

Как будет выглядеть площадь

Сложно себе представить, но именно через Никольские ворота попадали в Киев путники более ста лет назад.

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Ворота закрыли в 1934-36 годах. Теперь они отреставрированы и скоро будут доступны для посетителей.

В здании бывшей военной комендатуры Киева продолжаются ремонтные работы. Старинное здание пришлось укреплять. По периметру в землю было забито 270 двенадцатиметровых свай. Также 25 свай забили возле склона, чтобы остановить оползневый процесс.

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Внутри помещений бывшей военной комендатуры были проведены колоссальные ремонтные работы, они продолжаются до сих пор. Своды древних стен уже изрядно были разрушены и их пришлось укреплять металлическими крепежами.

На это потрачено около 90 тонн металла. Также на 80% заменена крыша здания, а это 4,5 тысяч квадратных метров.

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Ранее фасад здания киевской военной комендатуры имел красный цвет. Сейчас он получил светло-желтый оттенок. Как говорят проектировщики – это его первоначальный цвет. Чтобы добиться этого работали при помощи пескоструя.

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Ранее территория военной комендатуры Киева была огорожена забором и заросла самосейными деревьями. В октябре их спилили, что возмутило киевских активистов.

Теперь между станцией метро "Арсенальная" и комендатурой открыто огромное общественное пространство. А вместо срубленных в октябре деревьев высадили 5 десятилетних дубов.

В следующем году за станцией метро появится красивый фонтан, его обещают открыть ко Дню Киева. Будет продолжено озеленение территории.

Суммарные инвестиции в I очередь реновации площади составили 22 миллиона гривен. Бюджетные средства на этот проект не были потрачены.

Напомним, как мы писали ранее возле метро "Арсенальная" массово вырубали деревья.

Ранее мы также писали, что на Контрактовой установили огромную медицинскую маску. Смотрите сюжет:

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