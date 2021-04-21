"Пока, моя любимая": под Киевом пьяный браконьер целовал лодку на прощание (видео)

За незаконный вылов рыбы рыбаку грозит штраф с конфискацией рыболовных сетей и лодки

Сеть насмешило видео, как рыболов-браконьер с Киевщины отдает лодку, на которой незаконно ловил карасей во время нереста. Мужчина становится на колени и целует резиновую лодку.

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После прощания он осторожно скручивает ее в рулон. Рыбак был нетрезв, поэтому веселился – говорят в Рыбинспекции.

"Пока, моя любимая, я знаю, что суд будет, а тебя … увижу. До свидания, моя любимая, я буду вежливым. Тебя проведу нормально", – разговаривает рыбак с лодкой.

Видео: Сегодня

За вылов рыбы ему грозит штраф до 700 гривен с конфискацией рыболовных сетей и любимой лодки.

Ранее мы писали, что в Харьковской области семью спутали с браконьерами и открыли по ней стрельбу.

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Напомним, в Черкасской области браконьеры убили беременную олениху.

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