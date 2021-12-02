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Пока похожа на ракету. В Киеве начали устанавливать главную елку страны (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 декабря, 16:46
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Монтаж четырех металлических частей елочки начнется только после того, когда привезут противовес

На Софийской площади начали монтаж главной новогодней елки страны. Сегодня на площади работал кран, при помощи которого рабочие устанавливали металлические конструкции, которые станут основой для 31- метровой искусственной елки.

По словам рабочих, когда они установят основу, на Софийскую площадь привезут противовес в 100 тонн, что надежно укрепить конструкцию. Только после этого начнется монтаж четырех металлических частей елочки.

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На Софийской площади будет стоять главная елка страны
На Софийской площади будет стоять главная елка страны / Фото: Сегодня

Пока главное елка страны похожа на стартовую площадку для запуск ракеты.

"В прошлом году, 1 декабря, металлические части уже были установлены. В этом году процесс почему-то затянули, видимо ждали разрешение из мэрии. Аврала из-за этого, конечно же не будет, но работы у нас много. Взять хотя бы 450 веток, которые нужно красиво разместить по стволу елки", – рассказал сайту "Сегодня" один из рабочих.

Железные конструкции уже начали устанавливать
Железные конструкции уже начали устанавливать / Фото: Сегодня

Монтируют каток

Тем временем на площади уже начали во всю монтировать конструкцию катка, который обустроят вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Он, кстати, буде бесплатным для детей. Рабочие говорят, что пока каток на начальной стадии готовности. Они только сделали основу для его конструкции.

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/ Фото: Сегодня

Напомним, как пояснили организаторы новогоднего праздника на Софийской площади, в этом году последовательность работ изменили.

Сначала установят каток, а после будут монтировать новогодний городок
Сначала установят каток, а после будут монтировать новогодний городок / Фото: Сегодня

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Сначала будет сделан каток, обустроен новогодний городок и в последнюю очередь установка и украшение главной елки. Делается это чтобы красиво установить гигантский купол из гирлянд над Софийской площадью.

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