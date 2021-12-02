Показатели в норме, но красную зону не отменяют: что происходит с COVID-19 в Киеве

Минздрав рекомендует вакцинироваться, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками и носить маски

В Киеве до сих пор красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве противоэпидемиологические мероприятия, которые действовали в городе, продолжают действовать и сейчас. Это связано с появлением нового штамма "Омикрон", а также увеличением количества заболевших за сутки в столице.

Подробнее о COVID-ситуации в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

В Киеве по состоянию на 2 декабря зарегистрировали 1418 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровело 2558 киевлянин, умерло – 27.

Всего в Киевской области за последние сутки обнаружено 640 случаев заболевания, 36 человек умерло.

Показатели стабилизировались

Показатели распространения COVID-19 полностью стабилизировались в Киеве, а также Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.

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Как готовятся в Киеве к новому штамму вируса

В Южной Африке обнаружен новый штамм вируса "Омикрон". Основные его симптомы – это повышенная температура, сильная усталость и учащенный пульс. Как отмечают медики, вирусу подвержены молодые люди, особенно не вакцинированные. Основное его отличие – у инфицированных не теряется обоняние, как при обычном коронавирусе.

Как пояснил нам главный санитарный врач Киева Сергей Чумак, о новом штамме вируса пока доподлинно ничего неизвестно. А противоэпидемиологические мероприятия, которые действовали в городе, продолжают действовать и сейчас.

"Этот штамм вируса в Киеве пока не зарегистрирован. Специалисты ведут наблюдение. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе. Чтобы обезопасить себя, нужно вакцинироваться, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию, масочный режим. Это главная рекомендация на данный момент", – рассказал сайту "Сегодня" и. о. гендиректора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

По его словам, заболеваемость в Киеве идет на спад. Количество коек с кислородом в больницах освобождается. По показателям Киев может перейти в желтую зону.

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"Наблюдается улучшение ситуации. Коронавирус идет на спад, также меньше больных на грипп, если сравнивать с прошлыми неделями. Но решение о выходе Киева из красной зоны и переходе в желтую зону принимает государственная комиссия. Думаю, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии", – сообщил нам Сергей Чумак.

В Украине до сих пор ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

Рекомендации от Минздрава

Вакцинируйтесь.

Мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками.

Носите маску, прикрывая нос и рот.

Придерживайтесь дистанции в 1,5 м.

Чихайте и кашляйте в салфетку или сгиб локтя.

Не касайтесь лица.

Регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхность.

Придерживайтесь самоизоляции.

Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Как в Киеве ловят нарушителей карантина

За неделю в столице полицейские обнаружили 1364 административных правонарушения во время проверок соблюдения карантина. А с 22 ноября проверили 8701 объект хозяйственной деятельности.

За что вынесли постановления

За нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм – составлено 107 протоколов.

За пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – вынесено 1257 постановлений.

"За нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм в соответствии с ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч тысяч гривен и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч тысяч гривен. Частью второй этой же статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно статье 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовому отравлению, нарушителям карантинных ограничений может грозить до восьми лет лишения свободы.

Как ловят нарушителей в транспорте

На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.

Отметим, что поддельные сертификаты не отображаются в приложении "Дія". Если показать подделку, полицейские попросят открыть "Дію" и показать в ней. А если пассажир скажет, что приложения нет, придется при полиции устанавливать его и показывать сертификат. Так что обойти правила не получится.

Как будем праздновать Новый год

На Софийской площади в этом году на новогодние праздники не будет ярмарки. Все из-за коронавирусных ограничений.

Какой будет праздник

Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

"Ярмарки в этом году не будет, но будет каток, много горячих напитков и легкая еда, потому что на мангалах и других приборах не смогут готовить еду из-за коронавирусных ограничений", – говорит директор компании "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий

Также в этом году обещают больше новых локаций.

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