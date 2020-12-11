В Киеве скоро стартует официальная продажа новогодних елок: дата и адреса

С 17 декабря в Киеве стартует официальная продажа праздничных елок.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.
Новогоднее дерево можно будет приобрести в 178 официальных пунктах продажи до 30 декабря включительно. Ведомство призвало киевлян покупать праздничные елки только на официальных ярмарках, которые будут находиться во всех районах Киева.
Голосеевский район
- Улица Антоновича, 115;
- Пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и улицы Антоновича;
- Улица Изюмская, 1 (четыре локации);
- Переулок Руслана Лужевского, 1;
- Улица Академика Вильямса, 6а;
- Улица Васильковская, 11/11;
- Улица Лятошинского, 14;
- Улица Академика заболотного, 48а (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания").
Дарницкий район
- Улица Архитектора Вербицкого, 16;
- Улица Архитектора Вербицкого, 28а, 30;
- Улица Бориса Гмыри, 1;
- Улица Бориса Гмыри, 8;
- Улица Декабристов, 9;
- Улица Елизаветы Чавдар, 1;
- Улица Елизаветы Чавдар, 2;
- Улица Елизаветы Чавдар, 13;
- Улица Здолбуновская, 2;
- Улица Михаила Драгоманова, 1;
- Улица Михаила Драгоманова, 14;
- Улица Елены Пчилки, 2;
- Улица Александра Мишуги, 2;
- Улица Александра Мишуги, 4;
- Улица Михаила Гришко, 1/2;
- Улица Срибнокильская, 1/2;
- Улица Срибнокильская, 5;
- Улица Срибнокильская, 13;
- Улица Урловская, 19;
- Улица Ялтинская, 5а;
- Улица Ялтинская, 5б;
- Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");
- Пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- Пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;
- Пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой);
- Пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- Проспект Петра Григоренко, 26;
- Проспект Петра Григоренко, 41;
- Харьковское шоссе, 49;
- Харьковское шоссе, 57;
- Харьковское шоссе, 144;
- Улица Княжий Затон, 10.
Деснянский район
- Улица Каштановая, 7;
- Улица Архитектора Николаева, 7;
- Улица Теодора Драйзера, 1;
- Улица Теодора Драйзера, 2;
- Улица Теодора Драйзера, 4;
- Улица Теодора Драйзера, 21;
- Улица Градинская, 6;
- Проспект Владимира Маяковского, 2;
- Проспект Владимира Маяковского, 6;
- Проспект Владимира Маяковского, 15;
- Проспект Владимира Маяковского, 26;
- Проспект Владимира Маяковского, 40;
- Проспект Владимира Маяковского, 42;
- Проспект Владимира Маяковского, 44;
- Проспект Владимира Маяковского, 46;
- Проспект Владимира Маяковского, 47;
- Проспект Владимира Маяковского, 60/10;
- Проспект Владимира Маяковского, 97;
- Улица Шолом-Алейхема, 17;
- Проспект Лесной, 28/41;
- Проспект Лесной, 39.
Днепровский район
- Бульвар Игоря Шамо, 2/7;
- Улица Алматинская, 109;
- Улица Амвросия Бучмы, 10;
- Улица Андрея Малышко, 4а;
- Улица Ивана Миколайчука, 9
- Улица Миропольская, 25;
- Улица Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;
- Улица Петра Вершигоры, 1;
- Улица Пражская, 1/35;
- Улица Радужная, 4;
- Улица Регенераторная, 5в;
- Улица Юрия Шумского, 1;
- Проспект Павла Тычины, 7;
- Проспект Соборности, 2/1;
- Проспект Соборности, 4;
- Пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;
- Пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;
- Пересечение улицы Сулеймана Стальского и бульвара Перова;
- Пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.
- Оболонский район
- Улица Бережанская, 22;
- Улица Вышгородская, 44;
- Улица героев Днепра, 30;
- Улица героев Днепра, 32;
- Улица героев Днепра, 34;
- Улица героев Днепра, 38;
- Улица Ивана Ивашкевича, 6/8а;
- Улица Иорданская, 17;
- Улица Маршала Тимошенко, 11;
- Улица Маршала Малиновского, 3;
- Улица Маршала Малиновского, 12;
- Улица Маршала Малиновского, 34;
- Улица Александра Архипенко, 6а;
- Оболонская площадь, 6 (две локации);
- Проспект Героев Сталинграда, 27;
- Проспект героев Сталинграда, 46;
- Проспект Минский, 2;
- Проспект Оболонский, 1б;
- Улица Юрия Кондратюка, 2;
- Проспект Маршала Рокоссовского, 3/4.
Печерский район
- Бульвар Дружбы народов, 30/1;
- Улица Большая Васильковская, 107.
Подольский район
- Улица Верхний Вал, 1;
- Улица Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");
- Улица Вышгородская, 21/6;
- Улица Кирилловская, 131;
- Улица Кирилловская, 127;
- Улица Маршала Гречко, 18;
- Улица Светлицкого, 30/20 (две локации);
- Проспект Василия Порика, 2 (разделительная полоса);
- Проспект Василия Порика, 3;
- Проспект Василия Порика, 5;
- Проспект Георгия Гонгадзе, 5;
- Проспект Георгия Гонгадзе, 20;
- Проспект Правды, 39;
- Проспект Правды, 58 (ТЦ "Орнамент", две локации);
- Проспект Правды, 66 (две локации);
- Проспект Правды, 100;
- Проспект Свободы, 2;
- Улица Ивана Кавалеридзе, 1.
Святошинский район
- 17-й км Житомирского шоссе;
- Бульвар Кольцова, 1;
- Бульвар Кольцова, 13;
- Бульвар Кольцова, 14;
- Бульвар Кольцова, 7;
- Бульвар Ромена Роллана, 6/10;
- Улица Академика Туполева, 15а;
- Улица Академика Туполева, 9;
- Улица Академика Булаховского, 30;
- Улица Академика Булаховского, 5;
- Улица Владимира Покотило, 1;
- Улица Владимира Покотило, 5;
- Улица Гната Юры, 20;
- Улица депутатская, 1;
- Улица Доброхотова, 11;
- Улица Жолудева, 4;
- Улица Зодчих, 2/58;
- Улица Зодчих, 46;
- Улица Зодчих, 50;
- Улица Зодчих, 56;
- Улица Зодчих, 62;
- Улица Зодчих, 70;
- Улица Ирпенская, 62;
- Улица Ирпенская, 76-80;
- Улица Клавдиевская, 27а;
- Улица Кучера, 5;
- Улица Подлесная, 5;
- Улица Симиренко, 10;
- Улица Симиренко, 17;
- Улица Семьи Стешенко, 7;
- Улица Чернобыльская, 20;
- Улица Якуба Коласа, 23;
- Проспект Леся Курбаса, 8;
- Проспект Палладина, 13;
- Проспект Палладина, 24
- Проспект Победы, 87.
Соломенский район
- Улица Василия Липковского, 1;
- Улица Василия Липковского, 25;
- Бульвар Чоколовский, 22;
- Бульвар Чоколовский, 19-21;
- Кольцевая дорога (угол улицы Сергея Колоса);
- Бульвар Вацлава Гавела (угол улицы Героев Севастополя);
- Бульвар Вацлава Гавела (угол проспекта Отрадного);
- Воздухофлотский проспект, 18/2,
- Улица Соломенская, 39.
Шевченковский район
- Улица Багговутовская, 8-10;
- Улица Данила Щербаковского, 56;
- Улица Щусева, 44;
- Угол улиц Дорогожицкой и Семьи Хохловых;
- Угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;
- Парково-Сырецкая улица, 10.
Напомним, в Православной церкви Украины возмутились новому облику главной новогодней елки. Проблема, как выяснилось, в шляпе, которой украсили новогоднее дерево.
Также мы писали, что новогоднее пространство на Софийской площади оформят в стиле сказочного леса.
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