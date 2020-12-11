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В Киеве скоро стартует официальная продажа новогодних елок: дата и адреса

11 декабря, 20:45

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Официальные ярмарки можно найти во всех районах столицы

С 17 декабря в Киеве стартует официальная продажа праздничных елок.

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Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.

Новогоднее дерево можно будет приобрести в 178 официальных пунктах продажи до 30 декабря включительно. Ведомство призвало киевлян покупать праздничные елки только на официальных ярмарках, которые будут находиться во всех районах Киева.

Голосеевский район

  • Улица Антоновича, 115;
  • Пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и улицы Антоновича;
  • Улица Изюмская, 1 (четыре локации);
  • Переулок Руслана Лужевского, 1;
  • Улица Академика Вильямса, 6а;
  • Улица Васильковская, 11/11;
  • Улица Лятошинского, 14;
  • Улица Академика заболотного, 48а (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания").

Дарницкий район

  • Улица Архитектора Вербицкого, 16;
  • Улица Архитектора Вербицкого, 28а, 30;
  • Улица Бориса Гмыри, 1;
  • Улица Бориса Гмыри, 8;
  • Улица Декабристов, 9;
  • Улица Елизаветы Чавдар, 1;
  • Улица Елизаветы Чавдар, 2;
  • Улица Елизаветы Чавдар, 13;
  • Улица Здолбуновская, 2;
  • Улица Михаила Драгоманова, 1;
  • Улица Михаила Драгоманова, 14;
  • Улица Елены Пчилки, 2;
  • Улица Александра Мишуги, 2;
  • Улица Александра Мишуги, 4;
  • Улица Михаила Гришко, 1/2;
  • Улица Срибнокильская, 1/2;
  • Улица Срибнокильская, 5;
  • Улица Срибнокильская, 13;
  • Улица Урловская, 19;
  • Улица Ялтинская, 5а;
  • Улица Ялтинская, 5б;
  • Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");
  • Пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
  • Пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;
  • Пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой);
  • Пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
  • Проспект Петра Григоренко, 26;
  • Проспект Петра Григоренко, 41;
  • Харьковское шоссе, 49;
  • Харьковское шоссе, 57;
  • Харьковское шоссе, 144;
  • Улица Княжий Затон, 10.
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Деснянский район

  • Улица Каштановая, 7;
  • Улица Архитектора Николаева, 7;
  • Улица Теодора Драйзера, 1;
  • Улица Теодора Драйзера, 2;
  • Улица Теодора Драйзера, 4;
  • Улица Теодора Драйзера, 21;
  • Улица Градинская, 6;
  • Проспект Владимира Маяковского, 2;
  • Проспект Владимира Маяковского, 6;
  • Проспект Владимира Маяковского, 15;
  • Проспект Владимира Маяковского, 26;
  • Проспект Владимира Маяковского, 40;
  • Проспект Владимира Маяковского, 42;
  • Проспект Владимира Маяковского, 44;
  • Проспект Владимира Маяковского, 46;
  • Проспект Владимира Маяковского, 47;
  • Проспект Владимира Маяковского, 60/10;
  • Проспект Владимира Маяковского, 97;
  • Улица Шолом-Алейхема, 17;
  • Проспект Лесной, 28/41;
  • Проспект Лесной, 39.

Днепровский район

  • Бульвар Игоря Шамо, 2/7;
  • Улица Алматинская, 109;
  • Улица Амвросия Бучмы, 10;
  • Улица Андрея Малышко, 4а;
  • Улица Ивана Миколайчука, 9
  • Улица Миропольская, 25;
  • Улица Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;
  • Улица Петра Вершигоры, 1;
  • Улица Пражская, 1/35;
  • Улица Радужная, 4;
  • Улица Регенераторная, 5в;
  • Улица Юрия Шумского, 1;
  • Проспект Павла Тычины, 7;
  • Проспект Соборности, 2/1;
  • Проспект Соборности, 4;
  • Пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;
  • Пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;
  • Пересечение улицы Сулеймана Стальского и бульвара Перова;
  • Пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.
  • Оболонский район
  • Улица Бережанская, 22;
  • Улица Вышгородская, 44;
  • Улица героев Днепра, 30;
  • Улица героев Днепра, 32;
  • Улица героев Днепра, 34;
  • Улица героев Днепра, 38;
  • Улица Ивана Ивашкевича, 6/8а;
  • Улица Иорданская, 17;
  • Улица Маршала Тимошенко, 11;
  • Улица Маршала Малиновского, 3;
  • Улица Маршала Малиновского, 12;
  • Улица Маршала Малиновского, 34;
  • Улица Александра Архипенко, 6а;
  • Оболонская площадь, 6 (две локации);
  • Проспект Героев Сталинграда, 27;
  • Проспект героев Сталинграда, 46;
  • Проспект Минский, 2;
  • Проспект Оболонский, 1б;
  • Улица Юрия Кондратюка, 2;
  • Проспект Маршала Рокоссовского, 3/4.

Печерский район

В тренде
В Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта
  • Бульвар Дружбы народов, 30/1;
  • Улица Большая Васильковская, 107.

Подольский район

  • Улица Верхний Вал, 1;
  • Улица Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");
  • Улица Вышгородская, 21/6;
  • Улица Кирилловская, 131;
  • Улица Кирилловская, 127;
  • Улица Маршала Гречко, 18;
  • Улица Светлицкого, 30/20 (две локации);
  • Проспект Василия Порика, 2 (разделительная полоса);
  • Проспект Василия Порика, 3;
  • Проспект Василия Порика, 5;
  • Проспект Георгия Гонгадзе, 5;
  • Проспект Георгия Гонгадзе, 20;
  • Проспект Правды, 39;
  • Проспект Правды, 58 (ТЦ "Орнамент", две локации);
  • Проспект Правды, 66 (две локации);
  • Проспект Правды, 100;
  • Проспект Свободы, 2;
  • Улица Ивана Кавалеридзе, 1.

Святошинский район

  • 17-й км Житомирского шоссе;
  • Бульвар Кольцова, 1;
  • Бульвар Кольцова, 13;
  • Бульвар Кольцова, 14;
  • Бульвар Кольцова, 7;
  • Бульвар Ромена Роллана, 6/10;
  • Улица Академика Туполева, 15а;
  • Улица Академика Туполева, 9;
  • Улица Академика Булаховского, 30;
  • Улица Академика Булаховского, 5;
  • Улица Владимира Покотило, 1;
  • Улица Владимира Покотило, 5;
  • Улица Гната Юры, 20;
  • Улица депутатская, 1;
  • Улица Доброхотова, 11;
  • Улица Жолудева, 4;
  • Улица Зодчих, 2/58;
  • Улица Зодчих, 46;
  • Улица Зодчих, 50;
  • Улица Зодчих, 56;
  • Улица Зодчих, 62;
  • Улица Зодчих, 70;
  • Улица Ирпенская, 62;
  • Улица Ирпенская, 76-80;
  • Улица Клавдиевская, 27а;
  • Улица Кучера, 5;
  • Улица Подлесная, 5;
  • Улица Симиренко, 10;
  • Улица Симиренко, 17;
  • Улица Семьи Стешенко, 7;
  • Улица Чернобыльская, 20;
  • Улица Якуба Коласа, 23;
  • Проспект Леся Курбаса, 8;
  • Проспект Палладина, 13;
  • Проспект Палладина, 24
  • Проспект Победы, 87.
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Соломенский район

  • Улица Василия Липковского, 1;
  • Улица Василия Липковского, 25;
  • Бульвар Чоколовский, 22;
  • Бульвар Чоколовский, 19-21;
  • Кольцевая дорога (угол улицы Сергея Колоса);
  • Бульвар Вацлава Гавела (угол улицы Героев Севастополя);
  • Бульвар Вацлава Гавела (угол проспекта Отрадного);
  • Воздухофлотский проспект, 18/2,
  • Улица Соломенская, 39.

Шевченковский район

  • Улица Багговутовская, 8-10;
  • Улица Данила Щербаковского, 56;
  • Улица Щусева, 44;
  • Угол улиц Дорогожицкой и Семьи Хохловых;
  • Угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;
  • Парково-Сырецкая улица, 10.

Напомним, в Православной церкви Украины возмутились новому облику главной новогодней елки. Проблема, как выяснилось, в шляпе, которой украсили новогоднее дерево.

Также мы писали, что новогоднее пространство на Софийской площади оформят в стиле сказочного леса.

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Киев ель ярмарки Новый год
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