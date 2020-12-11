В Киеве скоро стартует официальная продажа новогодних елок: дата и адреса

Официальные ярмарки можно найти во всех районах столицы

С 17 декабря в Киеве стартует официальная продажа праздничных елок.

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Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.

Новогоднее дерево можно будет приобрести в 178 официальных пунктах продажи до 30 декабря включительно. Ведомство призвало киевлян покупать праздничные елки только на официальных ярмарках, которые будут находиться во всех районах Киева.

Голосеевский район

Улица Антоновича, 115;

Пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и улицы Антоновича;

Улица Изюмская, 1 (четыре локации);

Переулок Руслана Лужевского, 1;

Улица Академика Вильямса, 6а;

Улица Васильковская, 11/11;

Улица Лятошинского, 14;

Улица Академика заболотного, 48а (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания").

Дарницкий район

Улица Архитектора Вербицкого, 16;

Улица Архитектора Вербицкого, 28а, 30;

Улица Бориса Гмыри, 1;

Улица Бориса Гмыри, 8;

Улица Декабристов, 9;

Улица Елизаветы Чавдар, 1;

Улица Елизаветы Чавдар, 2;

Улица Елизаветы Чавдар, 13;

Улица Здолбуновская, 2;

Улица Михаила Драгоманова, 1;

Улица Михаила Драгоманова, 14;

Улица Елены Пчилки, 2;

Улица Александра Мишуги, 2;

Улица Александра Мишуги, 4;

Улица Михаила Гришко, 1/2;

Улица Срибнокильская, 1/2;

Улица Срибнокильская, 5;

Улица Срибнокильская, 13;

Улица Урловская, 19;

Улица Ялтинская, 5а;

Улица Ялтинская, 5б;

Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");

Пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;

Пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;

Пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой);

Пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;

Проспект Петра Григоренко, 26;

Проспект Петра Григоренко, 41;

Харьковское шоссе, 49;

Харьковское шоссе, 57;

Харьковское шоссе, 144;

Улица Княжий Затон, 10.

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Деснянский район

Улица Каштановая, 7;

Улица Архитектора Николаева, 7;

Улица Теодора Драйзера, 1;

Улица Теодора Драйзера, 2;

Улица Теодора Драйзера, 4;

Улица Теодора Драйзера, 21;

Улица Градинская, 6;

Проспект Владимира Маяковского, 2;

Проспект Владимира Маяковского, 6;

Проспект Владимира Маяковского, 15;

Проспект Владимира Маяковского, 26;

Проспект Владимира Маяковского, 40;

Проспект Владимира Маяковского, 42;

Проспект Владимира Маяковского, 44;

Проспект Владимира Маяковского, 46;

Проспект Владимира Маяковского, 47;

Проспект Владимира Маяковского, 60/10;

Проспект Владимира Маяковского, 97;

Улица Шолом-Алейхема, 17;

Проспект Лесной, 28/41;

Проспект Лесной, 39.

Днепровский район

Бульвар Игоря Шамо, 2/7;

Улица Алматинская, 109;

Улица Амвросия Бучмы, 10;

Улица Андрея Малышко, 4а;

Улица Ивана Миколайчука, 9

Улица Миропольская, 25;

Улица Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;

Улица Петра Вершигоры, 1;

Улица Пражская, 1/35;

Улица Радужная, 4;

Улица Регенераторная, 5в;

Улица Юрия Шумского, 1;

Проспект Павла Тычины, 7;

Проспект Соборности, 2/1;

Проспект Соборности, 4;

Пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;

Пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;

Пересечение улицы Сулеймана Стальского и бульвара Перова;

Пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.

Оболонский район

Улица Бережанская, 22;

Улица Вышгородская, 44;

Улица героев Днепра, 30;

Улица героев Днепра, 32;

Улица героев Днепра, 34;

Улица героев Днепра, 38;

Улица Ивана Ивашкевича, 6/8а;

Улица Иорданская, 17;

Улица Маршала Тимошенко, 11;

Улица Маршала Малиновского, 3;

Улица Маршала Малиновского, 12;

Улица Маршала Малиновского, 34;

Улица Александра Архипенко, 6а;

Оболонская площадь, 6 (две локации);

Проспект Героев Сталинграда, 27;

Проспект героев Сталинграда, 46;

Проспект Минский, 2;

Проспект Оболонский, 1б;

Улица Юрия Кондратюка, 2;

Проспект Маршала Рокоссовского, 3/4.

Печерский район

В тренде В Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта

Бульвар Дружбы народов, 30/1;

Улица Большая Васильковская, 107.

Подольский район

Улица Верхний Вал, 1;

Улица Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");

Улица Вышгородская, 21/6;

Улица Кирилловская, 131;

Улица Кирилловская, 127;

Улица Маршала Гречко, 18;

Улица Светлицкого, 30/20 (две локации);

Проспект Василия Порика, 2 (разделительная полоса);

Проспект Василия Порика, 3;

Проспект Василия Порика, 5;

Проспект Георгия Гонгадзе, 5;

Проспект Георгия Гонгадзе, 20;

Проспект Правды, 39;

Проспект Правды, 58 (ТЦ "Орнамент", две локации);

Проспект Правды, 66 (две локации);

Проспект Правды, 100;

Проспект Свободы, 2;

Улица Ивана Кавалеридзе, 1.

Святошинский район

17-й км Житомирского шоссе;

Бульвар Кольцова, 1;

Бульвар Кольцова, 13;

Бульвар Кольцова, 14;

Бульвар Кольцова, 7;

Бульвар Ромена Роллана, 6/10;

Улица Академика Туполева, 15а;

Улица Академика Туполева, 9;

Улица Академика Булаховского, 30;

Улица Академика Булаховского, 5;

Улица Владимира Покотило, 1;

Улица Владимира Покотило, 5;

Улица Гната Юры, 20;

Улица депутатская, 1;

Улица Доброхотова, 11;

Улица Жолудева, 4;

Улица Зодчих, 2/58;

Улица Зодчих, 46;

Улица Зодчих, 50;

Улица Зодчих, 56;

Улица Зодчих, 62;

Улица Зодчих, 70;

Улица Ирпенская, 62;

Улица Ирпенская, 76-80;

Улица Клавдиевская, 27а;

Улица Кучера, 5;

Улица Подлесная, 5;

Улица Симиренко, 10;

Улица Симиренко, 17;

Улица Семьи Стешенко, 7;

Улица Чернобыльская, 20;

Улица Якуба Коласа, 23;

Проспект Леся Курбаса, 8;

Проспект Палладина, 13;

Проспект Палладина, 24

Проспект Победы, 87.

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Соломенский район

Улица Василия Липковского, 1;

Улица Василия Липковского, 25;

Бульвар Чоколовский, 22;

Бульвар Чоколовский, 19-21;

Кольцевая дорога (угол улицы Сергея Колоса);

Бульвар Вацлава Гавела (угол улицы Героев Севастополя);

Бульвар Вацлава Гавела (угол проспекта Отрадного);

Воздухофлотский проспект, 18/2,

Улица Соломенская, 39.

Шевченковский район

Улица Багговутовская, 8-10;

Улица Данила Щербаковского, 56;

Улица Щусева, 44;

Угол улиц Дорогожицкой и Семьи Хохловых;

Угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;

Парково-Сырецкая улица, 10.

Напомним, в Православной церкви Украины возмутились новому облику главной новогодней елки. Проблема, как выяснилось, в шляпе, которой украсили новогоднее дерево.

Также мы писали, что новогоднее пространство на Софийской площади оформят в стиле сказочного леса.

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