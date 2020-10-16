Полевой госпиталь во Дворце спорта: почему именно там и как будет устроен (видео)

Пандемия не отступает и власти во всю готовятся к худшему – подготавливают места и оборудование для полевых госпиталей. Один из них должен будет открыться в киевском Дворце Спорта. Там собираются принять 500 человек, когда в больницах закончатся места. Почему именно там, выяснили новости "Сегодня".

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Народный депутат и председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объясняет главную причину того, что полевые госпитали оборудуются именно в спортивных учреждениях тем, что в них можно в самые короткие сроки развернуть систему подачи кислорода для большого количества больных. Мол, в санаториях, где помещения поделены на комнаты со своей инфраструктурой, на это понадобится месяц. А в спортивном зале – всего три дня.

К тому же, здание находится рядом со стадионом "Олимпийский". Он оснащен резервными электрическими подстанциями и может подать питание для Дворца спорта.

К работе в таких госпиталях будут привлекать не только врачей, но и интернов.

"Протоколы МОЗ разработанные для лечения COVID-19 – очень совершенны. Врач, который окончил медицинский университет, по протоколам может оказывать помощь", – отмечает Михаил Радуцкий.

Европейцы полевые госпитали обустраивали не раз. Так, в испанском Мадриде торговый центр дважды превращали в больницу. А британцы обустраивали госпиталь в выставочном центре. В Украине такие госпитали могут появиться не только в столице. А еще в Одессе, Харькове и Мариуполе.

"Нечего паниковать. Но в то же время, в связи с тем, что ситуация достаточно напряженная – она ​​нуждается в таких скоординированных действий", – заявляет Максим Степанов, министр здравоохранения Украины.

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На борьбу с пандемией правительство выделило дополнительно 572 миллионов гривен. Средства должны пойти на подвода кислорода к койко-мест и повышение заработной платы медикам: 3,5 тысячи гривен для врача, 2,5 тысячи гривен для медсестры и 1250 гривен для младшего медицинского персонала.

Сейчас дополнительные места для лечения больных COVID-19 обустраивают в технических помещениях и коридорах больниц. В Минздраве говорят, если этого будет недостаточно, готовы за два-три дня развернуть полевые госпитали.

А тем временем в Луцке медики протестуют против решения чиновников, которые решили устроить инфекционное отделение прямо в роддоме.

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