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Полиция Киева до сих пор не может найти вандалов, которые изувечили памятник Маленькому принцу

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 сентября, 18:35
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Записи с камер видеонаблюдения еще не передали в полицию – неизвестно есть ли они вообще
Пока личности вандалов не установлены
Пока личности вандалов не установлены / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошло пять дней со дня жесткого факта вандализма в центре Киева. Напомним, вандалы дважды поглумились над культовой скульптурой Маленького принца, который уже много лет украшает Пейзажную аллею. Принцу оторвали правую бронзовую руку, в которой он держал саблю, а за несколько дней до этого неизвестные вырвали бронзовую фигурку лисенка, который стоял у ног Маленького принца.

Итог пяти дней: "работаем"

Увы, спустя пять дней правоохранители пока ничем не могут порадовать киевлян, которые переживают за судьбу парковой скульптуры Маленького принца на Пейзажной аллее.

"Нам сообщили в полиции Шевченковского района, что записи с камер видеонаблюдения им еще не передали. И есть ли они в наличии, тоже неизвестно. Все, что нам на данный момент сообщили в управлении – работаем", – рассказала сайту "Сегодня" Мария, помощник скульптора Константина Скритуцкого.

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По ее словам, вопрос демонтажа парковой скульптуры пока до конца не решен.

"Нам нужно посчитать смету необходимую для ремонта памятника Маленькому принцу. На данный момент обсуждаются два варианта – ремонт памятника на месте или его транспортировка в мастерскую. Пока он остается без руки на Пейзажной аллее. Константин Скритуцкий, еще не определился вместе с реставраторами, какой из них выбрать", – поясняет Мария.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что пока им, увы, нечем похвастаться.

"К сожалению, пока личности вандалов не установлены, никто не задержан. Расследование продолжается. Запросы на получения содержимого камер видеонаблюдения с Пейзажной аллеи направлены", – сообщили нам в полиции Киева.

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Там добавляют, что заинтересованы в расследовании этого преступления в центре Киева и делают все возможное, чтобы найти и наказать злоумышленников.

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