Полиция нашла ребенка в метро и составила протокол на мать: что возмутило соцсети

Несмотря на то что женщина оставила мальчика с отцом, в полиции считают, что она все равно виновата, а они действовали в рамках закона

Полицейский с найденным в метро мальчиком / Фото: Нацполиция

В киевском метро полицейские нашли 8-летнего мальчика, одиноко бродившего вестибюлем, и вернули его родителям, а на маму оформили протокол. Однако их действия возмутили пользователей соцсетей.

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Что не так сделали правоохранители и в самом ли деле допустили какую-то ошибку, выяснили новости "Сегодня".

В среду, 19 мая, мальчик самостоятельно, без взрослых, зашел в вестибюль метро и спустился по эскалатору, но там на него обратили внимание правоохранители и после общения с ним узнали, что пришел сюда сам и ждет маму, а дома он оставался с отцом.

"Он спросил, как его зовут. Почему он здесь находится. Мальчик объяснил, что он встречает мать. И дальше выяснили, что он находился дома, а мать уехала по своим делам", – рассказал начальник управления полиции метрополитена Главного управления Нацполиции Киева Михаил Никанов.

Видео: Сегодня

Родителей нашли через школу. За ребенком приехала мама, на нее и составили протокол об административном правонарушении, потому что якобы недосмотрела ребенка.

Что вызвало возмущение и как объяснили в полиции

После этого история разлетелась сетями – украинцы не поняли, почему виноватой полиция сделала именно маму, ведь ребенок оставался дома с отцом.

"А отца, что, как несовершеннолетнего посчитали?.. И в протокол вписали "оставила троих несовершеннолетних без присмотра"?.. Оказывается, оставлять ребенка с отцом – административное нарушение", – это лишь малая доля комментариев в соцсетях.

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В полиции же шквала критики не понимают. Говорят – действовали в рамках закона.

"Мать понимала, что отец пойдет на работу, дома находился ребенок и она где-то, мы считаем, не приняла все меры, чтобы вернуться к тому времени, когда отец уйдет на работу", – объясняет Михаил Никанов.

Родители мальчика "Сегодня" дверь не открыли, но удалось поговорить с соседями.

"Слышу часто, что мама кричит на детей. Дети бегают здесь, у них нет домофона. Часто дети ждут под дверью, чтобы их впустили", – рассказала соседка.

Комментарий юриста и советы экспертов

Известно, что родители не состояли на учете в соцслужбах, поэтому полицейские могли ограничиться и простым предупреждением – говорят юристы. И протокол должны были составлять на обоих родителей.

"Пришла она и на нее составляется админпротокол – ее быть не может. Потому что здесь субъект, несущий ответственность – это родители. То есть оба родителя. Потому что их действия были взаимосвязаны. Мама оставила в принципе под опеку папы, который при этом был дома", – считает адвокат Елена Сибирцева.

Эксперты по безопасности говорят, что в таких случаях дети должны знать основное.

"На изусть фамилию, имя, отчество папы-мамы,бабушки-дедушки по возможности, домашний адрес должен знать наизусть, номера телефонов знать наизусть. Если они потерялись, должны знать, что надо подходить к человеку в форме", – радить Руслан Болгов.

Родители и полиция пока ожидают суда. Он и решит, как должны были в таком случае действовать полицейские и папа с мамой и придется ли последним платить 1700 гривен штрафа.