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Полиция нашла школьниц, которые устроили пьянку на кладбище в Киеве (видео)

8 июля 2021 12:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Девочки прямо возле могил распивали спиртные напитки, хотя им всего по 14-15 лет – родителям грозит наказание

Школьницы развлекаются на кладбище. Коллаж "Сегодня"

Школьницы развлекаются на кладбище. Коллаж "Сегодня"

Столичная полиция установила малолетних нарушительниц, которые распивали алкогольные напитки прямо на кладбище в Киеве. В отношении их родителей составлены протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Школьницы хорошенько посидели возле могил на местном кладбище в Святошинском районе и снимали это на видео. Однако в течение суток правоохранители установили, что к нарушению общественного порядка причастны местные жительницы 2006 и 2008 годов рождения.

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"С целью предупреждения подобных случаев в будущем с несовершеннолетними мы провели профилактические беседы. Относительно их родителей составили протоколы по ч.1 ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направили в суд для принятия решения", – сказала начальник ювенальной превенции Святошинского управления полиции Оксана Пономаренко.

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Напомним, ранее в Одессе подростки устроили пьянку на кладбище. Несовершеннолетние сидели на надгробных плитах, употребляли алкогольные напитки – этот поступок возмутил пользователей Сети.

А в Полтавской области в поселке Градижск шестеро подростков устроили на кладбище шоу и снимали это на видео.

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