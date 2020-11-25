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Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлится

25 ноября, 14:41

Александр Марущак Александр Марущак

Новогодний логдаун должен длиться гораздо дольше, чем новогодние праздники

Количество новых инфицированных коронавирусом продолжает расти – как в столице, так и по всей стране. Этим явно обеспокоены и в правительстве.

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Так, Александр Ткаченко, министр культуры Украины, предлагает ввести двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. При этом он отмечает, что правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы.

Насколько вероятно введение такого ограничения, сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева.

Он говорит, что перед тем, как объявлять локдаун, нужно досконально изучить все эпидемиологические показатели.

"Если объявляется локдаун – приостановление всего, то его нужно делать как минимум на три недели. А потом уже принимать решение о дальнейших мероприятиях. Но никак не на две недели. Нужно изучить ситуацию в регионах. В одних – локдаун вводить еще рано, а в некоторых уже сейчас нужно принимать срочные меры. Поэтому введение такого локдауна – это решение исключительно органов центральной власти, правительства", – отмечает Олег Рубан.

По словам собеседника, на прошлой неделе проводились беседы с представителями различных отечественных ассоциаций и бизнеса.

"Бизнес – всячески идет навстречу. Понимает всю сложность возникшей ситуации и знает, как работать в условиях карантина, как обеспечить людей всем необходимым. Из этого можно сделать вывод, что наш бизнес может выйти с предложением перейти на полный локдаун в январе месяце следующего года", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан.

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Что же касается ситуации на сегодня, то она неутешительная. Согласно статистике, число инфицированных перешло к отметке 14 тысяч за сутки.

"Антирекорды по заболеваемости мы будем регистрировать и дальше, каждый день. Но основной показатель – это госпитализация и смертельные случаи. Он у нас растет, но незначительно", – отмечает Рубан.

Ранее мы выясняли, насколько вероятно введение жесткого локдауна в Киеве, а также могут ли в столице остановить работу метрополитенаи наземного транспорта.

Ситуация накаляется с каждым днем. Сайт "Сегодня" узнавал, где в городе может появиться инфекционный госпиталь для приема больных.

Когда могут ввести жесткий локдаун, смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

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Киев карантин коронавирус Новый год Олег Рубан локдаун карантин выходного дня

Источник: Сегодня

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