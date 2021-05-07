Поминальные дни: в Киеве к кладбищам будет курсировать спецтранспорт

/ Фото: Думская
В поминальные дни в Киеве будет курсировать спецтроанспорт, который будет безопасно перевозить киевлян к кладбищам. Кроме маршрутного общественного транспорта в КГГА приняли решение создать спецрейсы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Наземный пассажирский транспорт будет перевозить пассажиров в поминальные дни к городским кладбищам по таким маршрутам:
Байковое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 5 – улица Изюмская – железнодорожный вокзал "Центральный"
- № 5К- улица Байкова – улица Изюмская
- № 12 – улица Изюмская – железнодорожный вокзал "Южный"
Троллейбусные маршруты:
- № 1 – улица Маршальская – станция метро "Лыбидская"
- № 12 – станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Южный"
- № 40 – Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"
- № 42 – станция метро "Лыбидская" – улица Дегтяревская
- № 50 – улица Милославская – станция метро "Лыбидская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 220 – улица Тростянецкая – улица Медовая
- № 457 – станция метро "Лыбидская" – улица Грабовского
- № 507 – железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
- № 520 – станция метро "Лыбидская" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
- № 539 – улица Ракетная – железнодорожный вокзал "Центральный"
Северное кладбище
Пригородное сообщение:
- № 258 – станция метро "Лесная" – Северное кладбище
Трамвайные маршруты:
- № 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"
- № 28 – улица Милославская – станция метро "Лесная"
- № 29 – станция метро "Бориспольская" – станция метро "Лесная"
- № 35 – улица Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"
Южное кладбище
Пригородное сообщение:
- № 740 (дополнительно) – Одесская площадь – Южное кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 56 – станция метро "Выставочный центр" – проспект Палладина
Троллейбусные маршруты:
- № 11 – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – улица Маршальская
- № 12 – станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Центральный"
- № 43 – Кибернетический центр – Дарницкая площадь
- № 45 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 444 – Улица Метрологическая – станция метро "Дружбы народов"
- № 461 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Святошин"
- № 496 – станция метро "Лукьяновская" – клиническая больница "Феофания"
- № 576 – улица Академика Ефремова – авторынок "Чапаевка"
Городское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 14 – станция метро "Нивки" – Лесопитомник
- № 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив
- № 90 – улица Григоровича-Барского – площадь Валерия Марченко
- № 90К – станция метро "Святошин" – площадь Валерия Марченко
Троллейбусные маршруты:
- № 5 – улица Белицкая – станция метрополитена "Площадь Льва Толстого"
- № 16 – улица Академика Туполева – Майдан Независимости
- № 23 – улица Академика Туполева – станция метрополитена "Лукьяновском"
- № 23К – улица Академика Туполева – станция метро "Дорогожичи"
- № 26 – проспект Свободы – станция метро "Нивки"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 166 – станция метро "Лукьяновская" – улица Академика Туполева
- № 186 – станция метро "Святошин" – улица Стеценко
- № 223 – улица Академика Туполева – железнодорожный вокзал "Южный"
- № 410 – станция метро "Нивки" – станция метро "Почайна"
- № 437 – улица Генерала Наумова – улица Наталии Ужвий
- № 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы
- № 518 – улица Сырецкая – улица Кадетский гай
- № 581 – площадь Тараса Шевченко – станция метро "Святошин"
Лесное кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 63 – станция метро "Красный хутор" – Лесной массив
- № 77 – улица Курнатовского – Лесное кладбище
- № 81 – станция метро "Лесная" – Лесной массив
- № 101 – станция метро "Почайна" – улица Милославская
- № 121 (дополнительно) – станция метрополитена "Почайна" – Лесное кладбище
- № 122 (дополнительно) – станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище
- № 124 (дополнительно) – станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище
- № 125 (дополнительно) – универсам "Позняки" – Лесное кладбище
Троллейбусные маршруты:
- № 25 – проспект Свободы – станция метрополитена "Почайна"
- № 30 – улица Милославская – улица Кадетский гай
- № 37 – станция метро "Лесная" – улица Милославская
- № 37А – станция метро "Лесная" – поликлиника, улица Николая Закревского
Трамвайные маршруты:
- № 5 – улица Сержа Лифаря – "Троещина-2"
- № 22 – бульвар Перова – ЗЖБК
- № 28 – улица Милославская – станция метро "Лесная"
- № 33К – улица Сержа Лифаря – улица Павла Усенко
- № 35 – улица Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 233 – станция метро "Лесная" – улица Лисковская
- № 242 – улица Гарматная – станция метро "Лесная"
- № 414 – улица Владимира Сосюры – улица Будищанская
- № 415 – станция метро "Харьковская" – улица Кубанской Украины
- № 416 – Кибернетический центр – улица Теодора Драйзера
- № 418 – улица Попудренко – улица Лискивская
- № 434 – улица Оноре де Бальзака – станция метро "Черниговская"
- № 523 – улица Каштановая – станция метро "Дружбы народов"
- № 528 – станция метро "Черниговская" – улица Лисковская
- № 544 – улица Космонавта Волкова – улица Андрея Малышко
- № 555 – ДВРЗ – улица Николая Кибальчича
- № 590 – станция метро "Лыбидская" – улица Лисковская
- № 600 – универмаг "Детский мир" – улица Теодора Драйзера
Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник
Троллейбусные маршруты:
- № 16 – улица Академика Туполева – Майдан Независимости
- № 19 – площадь Космонавтов – улица Ольжича
- № 23 – улица Академика Туполева – Лукьяновская площадь
- № 23К – улица Академика Туполева – станция метро "Дорогожичи"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы
- № 558 – проспект Свободы – железнодорожный вокзал "Центральный"
Пуща-Водицкое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 30 – станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна"
Трамвайные маршруты:
- № 12 – Пуща-Водица – Контрактовая площадь
- № 17 – Пуща-Водица – улица Иорданская
- № 19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко
Корчеватское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 20 – станция метро "Льва Толстого" жилой массив Корчеватое
- № 52 – улица Закарпатская – станция метро "Лыбидская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 470 – улица Ягодная – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне
- № 557 – станция метро "Лыбидская" – жилой массив Корчеватое
- № 567 – станция метро "Выдубичи" – авторынок "Чапаевка"
Святошинское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 23 – улица Симиренко – улица Салютная
- № 56 – станция метро "Выставочный центр" – проспект Палладина
Троллейбусные маршруты:
- № 39 – улица Чернобыльская – проспект Леся Курбаса
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 401- улица Чернобыльская – железнодорожный вокзал "Южный"
- № 408 – улица Обуховская – железнодорожная станция "Киев-Волынский"
- № 576 – улица Академика Ефремова – авторынок "Чапаевка"
Братское и Михайловское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 9 – Улица Булгакова – станция метро "Лукьяновская"
Трамвайные маршруты:
- № 1 – Михайловская Борщаговка – улица Старовокзальная
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 188 – улица Симиренко – станция метро "Нивки"
- № 201 – бульвар Кольцова – станция метро "Шулявская"
- № 408 – улица Обуховская – железнодорожная станция "Киев-Волынский"
- № 411 – улица Симиренко – станция метро "Дворец спорта"
- № 421 – улица Симиренко – станция метрополитена "Почайна"
- № 461 – станция метро "Святошин" – станция метро "Выставочный центр"
- № 510 – улица Ирпенская – улица Булгакова
- № 576 – улица Академика Ефремова – авторынок "Чапаевка"
Более маршрутов можно посмотреть на официальном сайте КГГА.
Ранее мы сообщали, что в Киевской городской государственной администрации заявили, что марш в честь дивизии СС "Галичина" был заявлен как патриотический марш вышиванок. А городские власти не могут запретить украинцам проводить мирные акции или сборы. Ведь это право им гарантировано Конституцией Украины.