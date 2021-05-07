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Поминальные дни: в Киеве к кладбищам будет курсировать спецтранспорт

7 мая, 15:36

Виктория Барановская Виктория Барановская

К кладбищу можно будет добраться наземным транспортом – среди них рейсовые маршрутки или трамваи, а также дополнительные автобусы

/ Фото: Думская

В поминальные дни в Киеве будет курсировать спецтроанспорт, который будет безопасно перевозить киевлян к кладбищам. Кроме маршрутного общественного транспорта в КГГА приняли решение создать спецрейсы.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Наземный пассажирский транспорт будет перевозить пассажиров в поминальные дни к городским кладбищам по таким маршрутам:

Байковое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 5 – улица Изюмская – железнодорожный вокзал "Центральный"
  • № 5К- улица Байкова – улица Изюмская
  • № 12 – улица Изюмская – железнодорожный вокзал "Южный"

Троллейбусные маршруты:

  • № 1 – улица Маршальская – станция метро "Лыбидская"
  • № 12 – станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Южный"
  • № 40 – Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"
  • № 42 – станция метро "Лыбидская" – улица Дегтяревская
  • № 50 – улица Милославская – станция метро "Лыбидская"
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Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 220 – улица Тростянецкая – улица Медовая
  • № 457 – станция метро "Лыбидская" – улица Грабовского
  • № 507 – железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
  • № 520 – станция метро "Лыбидская" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
  • № 539 – улица Ракетная – железнодорожный вокзал "Центральный"

Северное кладбище

Пригородное сообщение:

  • № 258 – станция метро "Лесная" – Северное кладбище

Трамвайные маршруты:

  • № 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"
  • № 28 – улица Милославская – станция метро "Лесная"
  • № 29 – станция метро "Бориспольская" – станция метро "Лесная"
  • № 35 – улица Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"

Южное кладбище

Пригородное сообщение:

  • № 740 (дополнительно) – Одесская площадь – Южное кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 56 – станция метро "Выставочный центр" – проспект Палладина
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Троллейбусные маршруты:

  • № 11 – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – улица Маршальская
  • № 12 – станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Центральный"
  • № 43 – Кибернетический центр – Дарницкая площадь
  • № 45 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 444 – Улица Метрологическая – станция метро "Дружбы народов"
  • № 461 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Святошин"
  • № 496 – станция метро "Лукьяновская" – клиническая больница "Феофания"
  • № 576 – улица Академика Ефремова – авторынок "Чапаевка"

Городское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 14 – станция метро "Нивки" – Лесопитомник
  • № 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив
  • № 90 – улица Григоровича-Барского – площадь Валерия Марченко
  • № 90К – станция метро "Святошин" – площадь Валерия Марченко

Троллейбусные маршруты:

  • № 5 – улица Белицкая – станция метрополитена "Площадь Льва Толстого"
  • № 16 – улица Академика Туполева – Майдан Независимости
  • № 23 – улица Академика Туполева – станция метрополитена "Лукьяновском"
  • № 23К – улица Академика Туполева – станция метро "Дорогожичи"
  • № 26 – проспект Свободы – станция метро "Нивки"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 166 – станция метро "Лукьяновская" – улица Академика Туполева
  • № 186 – станция метро "Святошин" – улица Стеценко
  • № 223 – улица Академика Туполева – железнодорожный вокзал "Южный"
  • № 410 – станция метро "Нивки" – станция метро "Почайна"
  • № 437 – улица Генерала Наумова – улица Наталии Ужвий
  • № 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы
  • № 518 – улица Сырецкая – улица Кадетский гай
  • № 581 – площадь Тараса Шевченко – станция метро "Святошин"

Лесное кладбище

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Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 63 – станция метро "Красный хутор" – Лесной массив
  • № 77 – улица Курнатовского – Лесное кладбище
  • № 81 – станция метро "Лесная" – Лесной массив
  • № 101 – станция метро "Почайна" – улица Милославская
  • № 121 (дополнительно) – станция метрополитена "Почайна" – Лесное кладбище
  • № 122 (дополнительно) – станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище
  • № 124 (дополнительно) – станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище
  • № 125 (дополнительно) – универсам "Позняки" – Лесное кладбище

Троллейбусные маршруты:

  • № 25 – проспект Свободы – станция метрополитена "Почайна"
  • № 30 – улица Милославская – улица Кадетский гай
  • № 37 – станция метро "Лесная" – улица Милославская
  • № 37А – станция метро "Лесная" – поликлиника, улица Николая Закревского

Трамвайные маршруты:

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  • № 5 – улица Сержа Лифаря – "Троещина-2"
  • № 22 – бульвар Перова – ЗЖБК
  • № 28 – улица Милославская – станция метро "Лесная"
  • № 33К – улица Сержа Лифаря – улица Павла Усенко
  • № 35 – улица Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 233 – станция метро "Лесная" – улица Лисковская
  • № 242 – улица Гарматная – станция метро "Лесная"
  • № 414 – улица Владимира Сосюры – улица Будищанская
  • № 415 – станция метро "Харьковская" – улица Кубанской Украины
  • № 416 – Кибернетический центр – улица Теодора Драйзера
  • № 418 – улица Попудренко – улица Лискивская
  • № 434 – улица Оноре де Бальзака – станция метро "Черниговская"
  • № 523 – улица Каштановая – станция метро "Дружбы народов"
  • № 528 – станция метро "Черниговская" – улица Лисковская
  • № 544 – улица Космонавта Волкова – улица Андрея Малышко
  • № 555 – ДВРЗ – улица Николая Кибальчича
  • № 590 – станция метро "Лыбидская" – улица Лисковская
  • № 600 – универмаг "Детский мир" – улица Теодора Драйзера

Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник

Троллейбусные маршруты:

  • № 16 – улица Академика Туполева – Майдан Независимости
  • № 19 – площадь Космонавтов – улица Ольжича
  • № 23 – улица Академика Туполева – Лукьяновская площадь
  • № 23К – улица Академика Туполева – станция метро "Дорогожичи"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы
  • № 558 – проспект Свободы – железнодорожный вокзал "Центральный"

Пуща-Водицкое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 30 – станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна"

Трамвайные маршруты:

  • № 12 – Пуща-Водица – Контрактовая площадь
  • № 17 – Пуща-Водица – улица Иорданская
  • № 19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко

Корчеватское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 20 – станция метро "Льва Толстого" жилой массив Корчеватое
  • № 52 – улица Закарпатская – станция метро "Лыбидская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 470 – улица Ягодная – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне
  • № 557 – станция метро "Лыбидская" – жилой массив Корчеватое
  • № 567 – станция метро "Выдубичи" – авторынок "Чапаевка"

Святошинское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 23 – улица Симиренко – улица Салютная
  • № 56 – станция метро "Выставочный центр" – проспект Палладина

Троллейбусные маршруты:

  • № 39 – улица Чернобыльская – проспект Леся Курбаса

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 401- улица Чернобыльская – железнодорожный вокзал "Южный"
  • № 408 – улица Обуховская – железнодорожная станция "Киев-Волынский"
  • № 576 – улица Академика Ефремова – авторынок "Чапаевка"

Братское и Михайловское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 9 – Улица Булгакова – станция метро "Лукьяновская"

Трамвайные маршруты:

  • № 1 – Михайловская Борщаговка – улица Старовокзальная

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 188 – улица Симиренко – станция метро "Нивки"
  • № 201 – бульвар Кольцова – станция метро "Шулявская"
  • № 408 – улица Обуховская – железнодорожная станция "Киев-Волынский"
  • № 411 – улица Симиренко – станция метро "Дворец спорта"
  • № 421 – улица Симиренко – станция метрополитена "Почайна"
  • № 461 – станция метро "Святошин" – станция метро "Выставочный центр"
  • № 510 – улица Ирпенская – улица Булгакова
  • № 576 – улица Академика Ефремова – авторынок "Чапаевка"

Более маршрутов можно посмотреть на официальном сайте КГГА.

Ранее мы сообщали, что в Киевской городской государственной администрации заявили, что марш в честь дивизии СС "Галичина" был заявлен как патриотический марш вышиванок. А городские власти не могут запретить украинцам проводить мирные акции или сборы. Ведь это право им гарантировано Конституцией Украины.

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