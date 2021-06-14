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Попросила показать документы: в Киеве патрульный выбил из рук заявительницы телефон (видео)

14 июня 2021 11:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Полицейский возмутился после того, как женщина попросила представиться и предоставить документы

На патрульного, который выбил из рук телефон, женщина написала заявление. Коллаж: "Сегодня"

На патрульного, который выбил из рук телефон, женщина написала заявление. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве полицейский выбил телефон из рук женщины, которая требовала представиться и снимала его на видео.

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Об этом сообщает "Киев сейчас".

Известно, что патрульных вызвала женщина, которая услышала крики с первого этажа дома и предположила, что там кого-то избивают. Однако жительница квартиры рассказала, что ее не били.

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Затем один из патрульных посоветовал заявительнице "не вмешиваться в жизнь других людей". Женщина решила написать заявление на него и вызвала еще один патруль. Полицейский возмутился и выбил телефон из рук женщины после того, как она попросила представиться и предоставить документы.

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В результате женщина написала в полицию заявление о том, что полицейский повредил ее имущество.

Ранее на сайте Нацполиции Киевской области в новости о разоблачении супругов-сутенеров, которые открыли свою сеть борделей, одно из фото подписали словом "шл*хи", однако позже это исправили.

Также напомним, в Херсонской области бывшего полицейского подозревают в избиении людей.

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Кроме того, как ранее мы писали, в Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного.

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