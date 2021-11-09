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"Посчитали по смартфонам". Кличко рассказал, сколько людей живет в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
9 ноября, 19:34
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Провести официальный перепись населения в Киеве сейчас невозможно, но власти нашли альтернативный способ
Кличко заявил, что население Киева считают по смартфонам.
Кличко заявил, что население Киева считают по смартфонам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что знает количество населения Киева в 2021 году. Он рассказал, что данные получает ежедневно, они исходят из мобильных телефонов.

Об этом Кличко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Политик напомнил, что Институт прописки был отменен в 2002 году. И последние данные были, что тогда в Киеве жили более 2 млн человек.

"На сегодняшний день провести перепись населения невозможно. Мы подсчитываем с помощью операторов GSM. В городе Киев, могу сказать, ночует примерно 3,6 млн смартфонов", – заявил Кличко.

По его словам, днем это количество увеличивается на миллион – до 4,6 млн.

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"Это исходя из тех людей, которые из области приезжают в город Киев работать", – уточнил Кличко.

Население Украины

В Украине более чем за полгода население сократилось еще на 226 тыс. человек. За январь-июль 2021 года количество умерших достигло 395,9 тыс. человек (в 2020 году показатель был ниже – 334,3 тыс. человек).

В январе-июле в Украине родились 158,3 тыс. детей – это меньше на 10%, чем за аналогичный период прошлого года. На 100 умерших приходится 40 рожденных.

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Из страны выехали 233 тыс. человек – на 26 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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